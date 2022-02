MATORA ODALA CIMERE: Žustro komentariše ljubavne parove Zadruge, posebno Aleksandru, Dejana, Dalilu i Cara! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora je razgovarala sa Drvetom Mudrosti o parovima u Beloj kući.

Zadrugarka je istakla da se sklonila od devojke koja joj se svidela.

- Od MC Aleks sam se sklonila, ali mi prija druženje sa Marijanom ima tu nekog flerta - rekla je Matora, pa je komentarisala parove u Beloj kući:

- Anđelo i Ana su super, ona se baš zacopala. Milica i Mensur, ona je tako namazana, nisu mi jasni, kao da imaju neki dogovor. Mensur priča Mateji kako zanemaruje Anđelu, a šta, oni nisu zajedno, a onda vidimo Mensura šta radi Milici? Mateja i Anđela su mi preslatki, ali on ima neki strah jer se plaši da bi je izgubio - pričala je Matora.

- Dalila i Car, uh... Car je jako nervozan i to utiče na nju, a ona ne može da utiče na njega da bude veseo. On je njoj davao dobre savete, kao i Marko i ja. Sa druge strane podržavam Dejana i Aleks. On ima emociju prema Dalili, ali prija mu Aleks, ona je lepa devojka, uživaju, treba da se prepuste. On je mlad, prezanimljiv, i to je najnormalnije što može da se desi. Treba da se pruži prilika nekom odnosu - rekla je Matora.

- Kakva su tvoja predviđanja za ljubavi u Zadruzi? Šta može da se dogodi za tri meseca? - upitalo je Drvo.

- Dalia se trudi oko Cara, ali njoj će biti jako teško jer su oni istog temperamenta. Car je zamerio Dalili da se ponaša kao muškarac, a to nije tako, ona nije takva van crnog stola, ali njih biju isti kompleksi. Veujem da će se boriti da uspeju. Mensur i Milica od toga nema ništa, a on to zna. Mensur se nada da će Mina da uđe, a onda sledi haos.

