ON SE POP*ŠAO PO SEBI! Sandra Rešić ne može da PODRŽAVA Dejana, a Matora poručila Dalili da ovo ODMAH uradi (VIDEO)

Matora i Sandra Rešić su u dvorištu nastavile da pričaju o Dragojevićima, a Sandra Rešić je otkrila koliko je energije uzalud potrošila na Dejana.

- Irma je najgora stvar koja u takvim momentima može da se nađe pored Dalile. Ne voli Dejana i koristi priliku - rekla je Sandra.

- Ja nisam osoba koja ume i zna da joj da savet. Samo mogu ono što vidim... - - Više mi se ne priča o tome kad sednem sa njom - govorila je Matora. - Šta misliš kako se ja osećam? Tri meseca sam mu govorila, on se pop*šao, ne po meni, nego po sebi - nastavila je pevačica.

- Dalila nikada tako ne bi prekinula komunikaciju sa prijateljima - istakla je Tomićeva.

- Daj... Ode da se istušira, onda do 9 pričamo o njegovom problemu... Pa ogovaramo, pa šta će da planira, ne možeš da veruješ gde mi je mozak išao, samo da se popravi nešto. Ustanemo posle sat i po dva, dođe isti čovek ispred mene, pa sve ispočetka. Smišljaj nove teme. Sad ga gledam i ne mogu da mu pomognem, ubi me to. Više ne znam šta da mu kažem - rekla je Sandra.

- Meni se čini da sve što kažem zvuči pogrešno - dodala je Matora.

- Ali veruj mi, Dalila je ta koja mora da prekine kontakt, on neće moći. Sinoć sam joj rekla da je ovo poslednji momenat da prekine. Jer prvo opet davanje nada njemu, prvi kontakt, večeras, sledeći put neće dobro da se završi - dodala je Rešićeva.

