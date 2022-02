ŠA OPLEO PO BIVŠOJ ŽENI! Reper ogolio dušu i priznao da ga NIJE BLAM odnosa sa Tarom Simov: Loži me PONIŽAVANJE! (VIDEO)

Reper Nenad Aleksić Ša govorio je o svom odnosu sa Tarom Simov i Monikom Jovanvoskom.

- Šta bih rekao da ovu temu poniženje. Poći ću od drugih, rade to zbog kadra. Spremni su na sve. Ja ne volim to šaltanje, danas je devojka moja, sutra tvoja. Ja sam ranije stvarno imao granicu, gledao sam na prvu grešku da se povučem iz odnosa. Nisam prelazio preko nekih grešaka i nikad nisam razmišljao na taj način da ja trčim za nekim. Ljudi to komentarišu na razne načine, meni je lepo. Ja sam u braku skapirao da ne volim miran život, voleo bih nešto između. Poslednje dve godine braka su takve, a prvih četiri je bilo lepo. Ne mogu da kažem da me loži ponižavanje. Jesam lud ali naš odnos je okej, Tara i ja nismo u vezi ali smo okej. Mi smo najbolji kada je ja slušam. Kaže ona meni da je ne opsujem i ne uvredim - rekao je Ša o svojoj vezi sa Simovom.

- Što se tiče Monike, ja sestri nisam rekao ništa. Nisam joj rekao ni da dođe ovde. Zadrugari su plitkoumni, ja nju nisam dozivao. Kakav god da je moj odnos sa Tarom, ja neću ući u neki drugi odnos. Moniku niko nije dozivao, niti je neko rekao da treba da uđe. Zahvalan sam što ljudi meni žele dobro, ali ja sam se pronašao sa Tarom i lepo mi je tako. Napolju smo imali haotičan odnos, a ovde jedina osoba koja mi prija je Tara. Mnogi kažu da smo slični i zato ne možemo da se poklopimo. Ja i kada nisam upravu neću da priznam ali u tom trenutku kada ona neće da prizna... Haos, najčudnije nešto. Dođe mi da se zapitam. Nije mi blam, što bi me bio blam. Ako on ne želi odnos sa mnom ja bih to skapirao, ali siguran sam da dokle god i ona želi da provodi vreme sa mnom to je tako - pričao je Ša o Moniki.

