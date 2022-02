MIKIJU SE OTVARAJU RANE PO TELU, OVO SU SVI DETALJI BOLESTI! Njegov prijatelj se oglasio: To su MUKE, vodili su ga kod DOKTORA!

Miki Đuričić u novoj sezoni "Zadruge" ušao je u žižu javnosti kada su kamere zabeležile njegove rane po nogama. Podsetimo, Miki je još od ranije javnosti poznat kao čovek koji ima psorijazu.

Prijatelj blizak porodici Đuričić otkrio je za portal Republika.rs šta se dešava sa Mikijevom zdravstvenim stanjem i da li je životno ugrožen.

- Znamo, videli smo to, ali nije to ništa strašno, sve je za sada u redu, produkcija vodi računa o svemu, mi se ne brinemo. To je Mikijevo stanje, on ima problem sa psorijazom, pa mu se desilo nešto, ali je produkcija to odmah sanirala, odveli su ga kod doktora i sve je u redu - govori prijatelj blizak porodici.

Podsetimo, Miki je u rijaliti ušao sa uslovnom da boravi u rebahilitaciji, baš zbog ovih problema, a svakodnevno ima terapije, kao i kreme koje maže kako bi se situacija stišala. Prijatelj zadrugara je otkrio i na koji način se sve Miki borio sa ovim oblikom psorijaze.

- Inače ga to vrlo često svrbi, pa se češe, a ne bi trebalo da sme da se češe. Lako je nama to da pričamo, ali to su muke samo takve. Onda se ljudi plaše, a ne bi trebalo, jer to nije prelazno, nije zarazno - govori prijatelj za i dodaje:

- Doktori vode brigu o tome, kod psorijaznog artritisa se javlja ukočenost, bolovi u zglobovima i tetivama, zato treba voditi računa da se na vreme dijagnostikuje. Eto, videćemo kako će biti, čitao sam razne natpise, da Miki ide napolje, da se ne vraća, pa Bože, nije to ljudi životno ugrožen, sve je u redu, produkcija vodi računa o svemu, nije do Š projekat. Niko ne treba da brine o tome, sve je u redu.

