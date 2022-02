ŠA JE BUDALA STOLEĆA, VIKI VRŠI VAGINALNU MANIPULACIJU: Đuričić ismejao sve rijaliti učesnike, a ono što je rekao o Tari je HIT!

Drvo mudrosti ugostilo je Mikija Đuričića u Rajskom vrtu, gde je komentarisao međuljudske odnose i ljubavne parove.

On se naoštrio, pa krenuo da analizira sve učesnike redom.

- Drago mi je što su svi bili od reči, Ša i Tara, Dalila i Car. To nikada nije bilo tako. Počeo sam da podržavam vezu Dejana i Aleks, vidim da se ne svađaju. Mislim da će to biti neka neozbiljna veza, jer sam primetio da on nije mogao gledati Dalilu i Cara dok se ljube. Dejan nije na prvom mestu za budalu stoleća, sad je Ša na prvom mestu, ubedljivo. Nikada to nisam video. Tara nijednom nije pala u nesvest otkad je postala bitna u rijalitiju. Mislim da ga koristi, meni je njega žao. Ne kapira da se više sada ponižava, nego prošle godine - komentarisao je Miki.

foto: Printscreen

- Dejana sam počeo da gotivim, ne znam šta je to u njemu, on prodaje pivo na žurki, ljuti se na Krleta što je pre njega otišao u kupovinu. Samo to da ispravi i biće 100 posto. Ne mogu još da dokučim to kod njega, ide i kupi ta jaja, a ima jaja. Njemu se samo dobro desilo. Dalila misli za sebe da je elokventna - nastavio je Miki.

foto: Printscreen

Zatim se osvrnuo na Viktoriju Mitrović i Marka Osmakčića:

- Kod njih je to očigledno vaginalna manipulacija jer Osmakčića samo to zanima, da nije toga on se ne bi ni mirio sa njom. Vidiš da priča kako bi Sandru Rešić oženio. Sama je Viki kriva za to. Ovde muškarci žele da menjaju devojke, a ne kreću od sebe - rekao je Miki.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

05:04 MIKI ĐURIČIĆ DAO ČVRSTU REČ: Biću veran mojoj Angelini! Pčelar imao poruku i za Suzanu...