MIKI ĐURIČIĆ OTKRIO PORODIČNU TAJNU: Slomio se, PLAKAO kao malo dete! Za njom pati i nikad SEBI neće oprostiti šta joj je URADIO

Najupečatljiviji momenat bila je video poruka za Dejana Dragojevića, a zatim i za Dalilu, koja je videla svog oca koji je pružao reči podrške.

Međutim momenat koji je pokazao da je ovo veče, zaista veče iskrenih emocija bile su suze Mikija Đuričića koje do sad nismo imali prilike da vidimo uživo u programu.

Miki je govorio Dejanu o važnosti porodice, roditelja posebno, pa se osvrnuo na svoj život i njegovo odsustvo od kuće.

- Ja 20 godina nisam bio kući, kad mi je majka umrla presekao sam i vratio se u Kupinovo. Žao mi je što me je život odveo na drugu stranu. Ja sam se vratio u Kupinovo kad mi je majka umrla, od tad sam u Kupinovu. Ostao sam željan majku. Dolazio sam jednom u dve nedelje, ali nije to to. Jedno mesto se zove dom - rekao je Miki gotovo grcajući u suzama.

