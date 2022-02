OGLASILA SE BIVŠA DEVOJKA FILIPA CARA! Pevačica osula paljbu po njemu: Namazan je, ne računam da mi je bio partner! ŠOK!

Bivša devojka Filipa Cara Sandra Čaprić se oglasila povodom njegove izjave da će je praviti od blata.

Peta sezona rijalitija ''Zadruga'' u znaku je ljubavi, ali i prevara, te skoro nije bilo ovako turbulentnih odnosa. Filip Car je nedavno izjavio kako će svoju bivšu devojku, Sandru Čaprić praviti od blata, jer kako je rekao ona jedina nije bila greška.

Ovim povodom se oglasila i Sandra za Pink.rs i dodala da ona njega zapravo ni ne doživljava kao bivšeg partnera.

- Trudim se da budem dobro, al nisam se još oporavila. Što se tiče Cara, on najbolje zna da li će me praviti od blata, ali ne bih komentarisala. Tih par dana što je bilo, ne računam da mi je bio partner. Meni kad je neko greška, ne vraćam se na istu. Prema meni nije ispao fer i korektan, ali tome se treba i nasmejati iskreno... Kao zadrugar je jako namazan, ali nije kao prijatelj sebičan, tako smatram... To što radi sa Dalilom i što je radio sa Majom Marinković... To verovatno njemu prija i on to očigledno voli, tako da svakom sve najbolje. Ne bih poredila nijednu ni sa jednom, jer kao i u životu, sa svakim je različito - priča Sandra, koja je iskreno prokomentarisala i odnos Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić.

- Odnosa u Beloj kući puno ima iz koristi, tako da ne znam da li će Aleks i Dejan opstati. Možda su se u pogrešno vreme sreli, jer Dejan nije čist sa emocijama - zaključila je Sandra Čaprić.

