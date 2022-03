SANDRA REŠIĆ PROLILA GORKE SUZE, PROGOVORILA O EMOCIJAMA PREMA DEJANU: Slomio je prekid prijateljstva, doživela emotivni BRODOLOM!

U toku je emisije "Pretres nedelje", voditelj je pokrenuo temu o odnosu Sandre Rešić i Dejana Dragojević ,pa reč dao upravo njoj.

- U petak uveče su stigle neke stvari njemu, ja sam samo rekli je li može malo tiše, on je rekao jao ne mogu ni stvari da pogledam. Posle sam bila u kuhinji, čekam picu da se ugreje, u redu stojim, on kaže "dosta je više da svi ši*ite kurac na mene", kao sačekaćete vi kada je krenem u da pričam, ja tu ništa nisam rekla. Ja sam došla kod Đedovića i rekla mu je li znaš da je ovo bilo upućeno meni, on kaže Bože svašta. Dejan se prema meni ponašao normalno. On nije ni primetio da je mene to povredilo, ja sam videla da se on obraća meni, ja sam rekla da nema potreba da sse obaraća meni, on mi kaže da mu je pun ku*ac mog izdrkavanja. Meni ne treba da on bude dobar, neću više da se to pominje. On kada utrči i kada mu nije dobro, ja utrčim prva, zaboravim da ima devojku. Mene je povredilo to što sam ja prema njemu fenomenalna. Ja ga gledam drugačije, puštam da sve ove rane koje su zarastaju, ne treba da stvore pritisak... Meni ne treba nikakva zahvalnost - pričala je Sandra kroz suze.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bože Sandra, da li ste vi zaljubljeni - pitao je Milan.

- Jao Bože, neka me optuže za sve, ja sam prema njemu drug. Mi opšte nemamo komunikacije već tri dana... Ja sam povređena - pričala je Sandra kroz suze.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

09:34 PRVA DISKVALIFIKACIJA U ZADRUZI: Sandra REŠIĆ otkrila šta se sve dešavalo u KARANTINU, jedna devojka napravila HAOS