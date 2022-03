IZBIO OPŠTI HAOS ZBOG SVAĐE DALILE I CARA! Dragojevićka potkačila DEJANA, pa isprovocirala Filipa: Bačena je MAGIJA! (VIDEO)

Učesnici Zadruge imali su prilike da odgovaraju na pitanja publike, a nova drama nastala je kada je voditeljka pročitala pitanje Filipu Caru.

foto: Printscreen/Pink

- Da li misliš da ispadaš veliki ako uzmeš pare na kocki - glasilo je pitanje.

- Ne, meni novac nije bitan. Ja volim da ga deli. Meni kocka stvara... Ja ću igrati polako po dva žetona na broj - rekao je Car.

- Ja ga razumem, šta će na žurki ako nema para - rekao je Miki.

- To mi je jedino zadovoljstvo -dodao je Car.

- Da li je tebi normalno tvoje ponašanje utorkom - glasilo je u pitanju.

- Ne, nisam plesala sada, bila sam normalna pre tri žurke, ali dobro ja volim da igram. Nije normalno što provedem celu noć za rulet stolom, sad ću malo rulet, malo šank - odgovorila je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Ja razmišljam da joj kažem da ide da pleše i vamo tamo. Mi nismo imali problem osim onog utorka. Ja ne znam, evo ona je mene uzela neuhranjenog i ne znam šta bih ti rekao. Problem je u meni. Gledam, nervozna je ajde neću da je diram, pričam o nekim glupostima o Zadruzi sa Tarom, nisam mogao da spavam. Ona ustala i iznapu*avala me. Ja sam dosta ovih mesec dana se fokusirao na Dalilu i njeno ponašanje, ona je radila to što je radila. Fokusio sam se na to da ona izgleda bolje - dodao je Car.

- Sad ima svako priliku da se pokaže u najboljem svetlu. Sad ćemo da vidimo da li su ljudi sami od sebe loši ili šta. Evo sada imate priliku da vidite ko su svi oni bez Dalile... - ubacila se Dalila.

- Ja kada sam u problemu meni ne treba dati novac, nego me treba izje*ati u mozak. Da ja više ne bih igrao igru ko kako, ja odem svojim poslom. Kada pričam sa Tarom psuje me, ne znam šta da radim. Uvlači me u neke probleme nepotrebno - pričao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Niko na mene ne može da prebaci nešto, neću da slušam ono što nije u pravu. Ono za stajling je bio u pravu ali ništa više. Vrtimo se u krug. Najlakše je na ženu prebaciti. E ja ću sada biti veći muškarac i niko na mene neće prebacivati... - pričala je Dalila.

- To je rijaliti gnus, ja mogu da budem bez tebe. Kako ja gazim tebe - pitao je Car.

- Dovedite mi nekoga iz Haškog tribunala, ja ću da napravim od njega dobro, ja ću biti najgori. Ona mi je*e mamu - drao se Car.

Dalila i Car nastavili su raspravu nakon ovoga:

- Ja sam tebe ostavio - rekao je Car.

- Ja sam bila spremna na ovo, ti si proračunat - rekla je Dalila.

- Ja ne znam šta sam video na njoj, bacila magiju, zamračali me, nekim kuglama - rekao je Car.

- Jeste, tako je... Nađi drugu temu, o meni nećeš pričati - smejala se Dalila.

Kurir.rs/S.M.

