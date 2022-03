PORODICA MIME ŠARAC OTKRIVA DA LI SE BAVILA PROSTITUCIJOM: Kruže priče o Švajcarskoj, skupom autu, a njeni najbliži izneli DETALJE

Porodica Milane Mime Šarac iz Opova dala je svoj komentar na račun njene rijaliti afere.

Mima je odrasla sa svojom bakom Zorom, koju u "Zadruzi" često pominju. Podsetimo, preko Sanje Grujić je Mima dobila poruku da će izgubiti bakinu kuću ukoliko nastavi svoju vezu sa Grujom. Katarina je u ovom razgovoru saznala da li je Mima dobrodošla.

- Ušla je u vezu sa oženjenim. To me najviše nervira. Rekla sam joj da bude dobra sa svima, da se ne svađa, nije mi palo na pamet da bi mogla da uđe u vezu sa oženjenim - rekla je baka Zora u "Premijeri".

- Nadam se da će izaći iz te veze i opametiti se - rekao je otac Aleksandar.

- Ja verujem da se ona zaljubila, ali da je malo preuveličala. On nije njen tip. Niti je ona za njega, niti on za nju. Vidim da joj sve zamera, ona to ne voli. Ona je odrasla. A on voli kontrolu. Ne verujem da bi ona to trpela. Čula sam se sa njegovom suprugom, tražila je broj telefona od Milaninog druga. Ona se bori za svog muža, ja ne ulazim u to, žena je okej. Zamolila me je da prenesem poruku. Mi nećemo podržati da Mima ostane u vezi sa njom. Ona može da dođe kući, ali ne sa njim - rekla je maćeha Sanela.

Reporterka je upitala Miminu porodicu da li ih je Mimina majka kontaktirala i šta misli o svemu.

- Majka je zvala i rekla da je ne spominjemo - otkrio je otac.

- Zvala je Mimu pre nego što je ušla i rekla joj da joj ne treba. Milana me je dosta slušala. Nikada nije otišla od kuće da se nije javila - dodala je baka Zora.

- Malo se otrgla kad je otišla od kuće, od nas. Ja sam je savetovao kako da se ponaša, nešto je prihvatila, nešto ne - dodao je deka.

Zadrugari često polemišu o Miminoj prošlosti i njenim poslovima, a nekoliko zadrugara ju je optužilo da se bavi najstarijim zanatom. Porodica je negirala ove navode, pa progovorila o automobilu o kom se pričalo.

- Ona je prvo počela da radi u Kotoru. Tu je radila, radila na Kopaoniku, sa Sanjom je bila u Švajcarskoj, kukala je, nije joj odgovaralo da radi u noćnom klubu. Te priče što se provlače, nije dobro. Mi smo je obilazili. U Nemačkoj nije radila, išla je kod mame - istakla je maćeha.

- U Švajcarskoj je kupila taj auto - dodao je otac.

- Ali moram da kažem, za to je skupljala pare, nije to odjednom kupljeno - istakla je maćeha u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

