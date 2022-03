ZADRUGARI ZGROŽENI DEJANOVIM PONAŠANJEM! Anđeli spominjao PREMINULOG brata, a Irminog oca imitirao NA ŠTAKAMA! UŽAS

Marko Đedović je razgovarao sa Sandrom Rešić i Franom Pujasom o Dejanu Dragojeviću.

Naime, Đedović je šokiran kako se Dejan ponaša u poslednje vreme:

foto: Printscreen

- Ako je neko pametan slušao Cara, on je tako us*ao Dejana, a ljudi misle da ga je pohvalio. Meni je Dalila prišla i rekla još samo da se smuvaju, on je dva puta provukao kako se Dejan spasio od Dalile: Car je rekao da je on teški go*var, koji je iskren. On je rekoa da smo mi dobro uticali na njega, ali on se nije promenio on je samo uzimao od nas. Dejan je sinoć na najgorei način pričao. Njegova porodice se prepucavala sa njima preko medija, a u sezioni tri on je za sve krivio njih. Anđela ga je tek pogodila u metu. Tužili se za 3.000 evra. On Irmi pominje bolesnog oca i sprada se sa njom držeći se na štakama, jer joj je bolestan otac, a Anđeli kaže da neće pričati o njenoj porodici. Pa nije njoj brat poginuo za potrebe rijalitija, on se sa svojom porodicom svađao preko medija, on je rođeniog brata optuživao za 3.000evra. Kako ga nije sramota, samo mi to nije jasno. - pričao je Marko.

foto: Printscreen

- Ma ja nisam mogla ništa da mu kažem, mene kao da kamen guši - rekla je Sandra

- On pominje mrtvo dete, pominje bolesnog čoveka, kako može, a on pozdravlja mamu koje se odrekao, i opet će je se odreći zbog novca -govorio je Đedović.

- Njemu dođe porodcia, a on pita za kera. On je onaj koji skrati ljudima život 15 godina a onda dođe i plače po grobu, ne treba mi to - rekao je Marko.

Kurir.rs/I.B.

