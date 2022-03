DALILA NE MOŽE DA DOĐE SEBI, NE PRESTAJE DA PLAČE I VRIŠTI! Dragojevićka doživela RASTROJSTVO, ni Car ne može da je uteši! (VIDEO)

Filip Car i Dalila Dragojević su se pokrili preko glave jorganom, pa su započeli razgovor, do kog su dovele Daliline suze.

- Je l' sam ja tebi nešto uradila? - plakala je Dalila.

- Nemoj meni te fore i fazone - rekao je Car.

- Ja ne pričam ni sa kim o tome, pa neću ni sa tobom. Ti si divljak - plakala je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Zadnji put te pitam da li se možeš okrenuti - rekao je Car.

- Što se dereš? Ko ti predstavlja - prodrala se Dalila.

- Ja ti samo tražim da se okreneš i da pričamo - rekao je Car.

- Mani me se te tvoje politike - rekla je Dalila.

- Previše si ti bahata postala - rekao je Car.

- Ne zanimaju me tvoja sidra koja ćeš dizati - rekla je Dalila.

- Je l' tako - pitao je Car.

- Da - rekla je Dalila.

Zadruga 5 - Dalila završila uplakana ispod pokrivača, Car pokušava da razazna šta je u pitanju - 31.03.2022. pic.twitter.com/XcgvbxqjyF — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 31, 2022

Dalila je potom plakala u radionici, pa je Car tom prilikom pokušao da je uteši, pa ju je savetovao tom prilikom da ništa ne zadržava u sebi, nego da dođe i da mu kaže, jer smatra da je to uzrok njenog trenutnog emotivnog sloma.

foto: Printscreen/Pink

- Ne mešaj se i ne pravi problem sama sebi. Nemoj da reaguješ na nešto i onda ti neko nešto kaže, što ja ne mogu da istrpim. Sa kim se ti opterećuješ i onda ispoljavaš na mene i na neke sitnice - rekao je Car.

- Strah me je, ne mogu više da se nosim sa svim. Znaš šta mi sve smeta - plakala je Dalila.

- Jaoj nemoj, pusti me molim te više tih stvari. Izbij to iz glave. Ja se više neću svađati sa tobom, ali više da radim drame ne mogu. Rekao sam ti da ti verujem, u teorijama sam. Takav sam - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Oni su potom napustili radionicu, pa su nastavili razgovor ispred Bele kuće.

- Na sitnicama se otreseš meni, zato što ti smetaju neke druge stavri. Ako ti dam reč da ti se neke stvari ne mogu desiti, jer situacija između nas nije ista. Ja vidim u tebi ljubomoru, nezadovoljstvo, koji mi ne govoriš, nego ispoljavaš na sitnicama. Budi konkretna i veruj mi da nećemo problem imati - rekao je Car.

- Ne želim - plakala je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Ja problem radim kad nekome ne verujem, ali sad ti verujem i problem nemamo. Nemoj držati to u sebi - rekao je Car.

- Ja tebi kad kažem nešto, ti kažeš da sam ljubomorna - plakala je Dalila.

- Ja sa tobom sad problem nemam, ti znaš da ne pričamo o tome - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

Oni su nastavili razgovor u pušionici, a on je sve vreme bezuspešno pokušavao da dopre do nje i da je smiri, međutim to nije urodilo plodom. Oni su potom otišli da spavaju, a kako će se na dalje odvijati situacija, ostaje nam da ispratimo.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)