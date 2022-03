DEJAN SUMNJA DA ĆE BITI PREVAREN? Dragojević stavio Aleksadri do znanja kako treba da se PONAŠA, otkrio ŠTA IH ČEKA NAPOLJU! VIDEO

Dejan Dragojević nakon sukoba sa Aleksandrom Nikolić tokom emisije, porazgovarao je sa njom u Pabu i još jednom joj skrenuo pažnju na stvari koje mu smetaju.

- Ima još tri meseca... - rekla je Aleks.

- Šta ti to znači - zbunio se Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Vreme će pokazati da li sam u pravu. Ja uvek kažem 'mi', a ti samo govoriš 'ja' - prebacila je Nikolićeva.

- Moje 'ja' je iskrenije od tvog 'mi' - odbrusio je Dragojević.

- Stalno mi prebacuješ nešto, sve ti smeta - nastavila je.

- Rekao sam da ne dolaziš raščupana, nesređena, ja kažem za tvoje dobro. Lepo je stiglo obaveštenja da mora da se sedi normalno obučen, a ti radi kako hoćeš. Nije normalno da ti ispadne si*a usred emisije. Imaš svoje tripove, navodno stalno nešto trpiš - nastavio je Dragojević.

- Lepo sam rekla šta mi smeta, ti me često ne razumeš. Ja sam tebe uvek razumela - žalila se Nikolićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja te razumem, ali neću da dozvolim da sebi radiš nešto loše - govorio je Dejan.

- Kada ti kažem kako se osećam, upropastim ti raspoloženje - nastavila je Aleks.

- Nije istina, bolje da mi kažeš nego da moram da izvlačim sve iz tebe. Nisi ti meni pokvarila zato raspoloženje, nego imaš potrebu da se dodvoriš drugima samo da bi sebe opravdala. To što oni pričaju bajke to je njihov problem, ja neću. Ja sam uvek realan i govorim stvari kakve jesu. Mićo, ona ne kapira ništa. Ovde se dešavaju neke stvari, ali i napolju može da se desi mnogo gore. Možeš da mi kažeš jao zvao me onaj ili onaj, jao dovezao me je drug do Ušća... - govorio je Dragojević.

Kurir.rs/M.M.

