NISAM JA NEKA VREĆA DA ME CIMAŠ, IMAM TRAUME OD TEBE! Aleks Nikolić zapenila na Dejana, viče na sav glas, a razlog je ŠOK! VIDEO

Dejan Dragojević i Aleksandra Aleks Nikolić su probudili vidno neraspoloženi, on je želeo da oni što pre ustanu i odu u Belu kuću, dok se njoj nije ustalao iz kreveta.

On je nagovarao devojku da ustane iz kreveta, a ona se žalila da joj je opao pritisak, pa su se posvađali oko buđenja.

- Hajde ustani, idemo - ponavljao je Dejan.

- Ne mogu da ustanem sada kada si me izmrcvario, pomerio si mi živce, ubiješ mi volju za životom. Nije njemu do honorara nego da ustajemo u isto vreme. Molim te, Dejane, pusti me - rekla je ona.

foto: Printscreen

- Hajde, idemo. Spavaćeš do pet sati, posle ćeš da pitaš što nisam bio uporan, pa i ja sam otvorio oči tek i stojim ovde i budim tebe - rekao je Dejan, a onda mu je Aleks žestoko odbrusila.

- Kod mene ne može to da me vučeš, to tamo gde si navikao, ja sam Aleksandra, marš! Kao da sam neka vreća me cimaš - prodrala se ona.

- Ne mogu da ustanem jer imam neke svoje probleme. Psihički je - rekla je Aleksandra.

- Spavanjem nećeš rešiti nikakav problem... Evo, vrati se da spavaš, spavaćeš, baš me briga - nastavio je Dejan.

foto: Printscreen

- Imam traume od tebe dok me budiš, cimaš me kao da si lud. Nikad nemaš razumevanja za mene - vikala je Nikolićeva.

- Posle nema vađenja, pazi šta pričaš. Ma ja sam budaletina, maltretiram te, da... - istakao je Dejan smireno.

Kurir.rs/K.Đ.

