DEJAN ME JE UKROTIO! Aleksandra priznala šta je ono što joj najviše smeta, pa indirektno isprozivala Cara, Dragojević POZELENEO!

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić otvorili su dušu kod Nenada Aleksića Ša u emisiji.

- Dobro nam došli, kako ste lepi danas! Zbunjen sam, kako možeš posle onakve noći i đuskanja da smogneš snage, budeš nasmejan i pun energije da posvetiš pažnju našoj lepotici Aleks - nasmejao se Ša.

foto: Printscreen

- Zato što sam zaljubljen, hvala svima - našalio se Dejan.

- Zašto ti je Dejan sinoć branio da pališ cigarete? Kako teče tvoja promena? - pitao je reper.

- Ja sam se dosta promenila i smatram da mnoge stvari radi za moje dobro zaista. Nije mi jasno kako neko dođe ovde i bavi se mnome... Konkretno mislim na Minu, sada šta god da uradi Dejan ispada da je ljut ili nepoverljiv zbog cele priče koju je ona iznela. Sinoć je spavao sa mnom jer meni nije bilo dobro... - odgovorila je Nikolićeva.

- Niko ništa nema protiv nas, a prošle nedelje je bio on u izoloaciji, a sada on - rekla je Aleksandra.

- Vas vidim da ništa ne može da poremeti. Ja te dobro poznajem i vidim kako je jedan muškarac uspeo da te ukroti. Promenila si se dosta, da li želiš da ga zadržiš u životu? - pitao je Ša.

foto: Printscreen

- Imamo mi svađe, nekada ne govorim računa o rečima koje izgovaram, pa se posle to njemu stavlja na teret. Ali, van svega toga, želim da radim na našem odnosu i sačuvam ga naravo. Stvarno se trudim da bude pored mene, eto i kuvam, jeste da nemam pojma, ali se trudim. Stalo mi je do njega i jeste me ukrotio - navela je Aleks.

- Da li ti imponuje da čuješ ovo? - nastavio je reper.

- Naravno da mi imponuje. Svakim danom se sve više trudim oko nas i oko nje. Ponekada ume da me iznervira, ali joj kažem neke stvari za njeno dobro - odgovorio je Dragojević.

- Znaš šta mene nervira? On nikada ne može da prihvati činjenicu da ne može uvek da bude u pravu, uvek sam ja za sve kriva. Nikada neće da kaže javno, ali on jeste i ljubomoran - dodala je Aleks.

foto: Printscreen

- Mi nemamo neke velike probleme, to su neke gluposti oko kojih se prepiremo. Ovako zaista nemamo problema... Ispada da non stop držim neka predavanja, a joj samo kažem da ne laprda previše jer će posle da bude 'eto, bila sam iskrena, nema veze'. Neću da komentarišem druge ljude, jer kada bih ja progovorio mnogi bi otišli na kapiju... - rekao je Dejan.

- Htela bih da kažem nešto. Imam potrebu. Toliko mi je muka od svega, ljudi su poslali nerealni. Neki ljudi se ponašaju bahato i bezobrazno, misle da su bitni i ponašaju se onako kako ne priliči i iživljavaju se na ljudima koji to nisu zaslužili. Ovakva vređanja nisam nikada u životu čula... - govorila je Aleks.

