DEJAN JE JAKO LOŠ ČOVEK! Sandra udarila na bivšeg druga, Aleksandra odmah skočila daga brani: Tu je bila s*ksualna privlačnost

Ljubavni odnosi u Beloj kući nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a Sandra Rešić se osvrnula na Dejana Dragojevića, pa istakla da je izuzetno loš čovek.

- On je bio moj prijatelj, a ja njegov prijatelj nisam bila nikada, tako je on to predstavio. Ja sam bila neko ko je bio potreban da se prođe period koji je bio težak. Dejan Dragojević nikada neće biti žrtva niti je ikada bio! U jednom momentu je bio Dalilina žrtva u tom nekom smislu prevare. Odličan je manipulator i što se mene tiče jako loš čovek! Može neko da se ljuti, ali to je tako - zaključila je Sandra Rešić.

Na to se ubacila Aleksandra Nikolć, koja je odmah počela da brani svog dečka.

- Ja se ne bih složila, ne smatram da je Dejan loš čovek. Smatram da je dosta pogubljen u situaciji u kojoj se nalazi - nadovezala se Aleksandra.

- On je najinteligentnija osoba u kući, u svakom trenutku je znao šta radi, znao je šta oseća i znao je koji mu je sledeći korak. Teško će posle Dalile moći da bude iskren u nekom skorašnjem odnosu. Dejan se ljuti na moje komentare - priča Anđela Đuričić.

- Niko ne može da kaže da Dejan nije bio Dalilina žrtva, ono što je ona njemu radila je stvarno strašno bilo. Lupanje čaša o glavu, ko bi normalan to radio - istakla je Aleksandra u "Magazinu In".

- Ja mu nikada ništa loše nisam uradila. On je glumatao, a sa moje strane je bilo drugastvo i prijateljstvi koje se više nikada neće desiti pa da se okrene svet - priča Sandra Rešić.

- Smatram da su tu bile simpatije! Obično seksualan privlačnost iskomplikuju stvari u muško-ženskim prijateljstvima - dodala je Nkolićeva.

