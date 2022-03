JA SAM SE ZA NJEGA VEZALA I POSTALO JE BOLESNO! Aleks prekipelo, pa sasula Dejanu sve u lice, Dragojević želi samo JEDNO! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić ustala je za crnim stolom i progovorila o vezi sa Dejanom Dragojevićem, a on samo želui da se rijaliti što pre završi.

- Šta znači kada kažeš da si izgubila sebe u odnosu - glasilo je pitanje.

- Tako se osećam, pogubljeno...Ne znam, nekako, znam da treba tako da funkcioniše odnos. Treba da pazim na sve i da pomognem da njemu bude dobro, a ja sam sebe zapostavila. Malo, možda sam ugušila svoj karakter i temperament. Posvetila sam se, kad nije želeo da bude sa mnom, trčkarala sam. U suštini, treba da me prihvati takvu kakva jesam. Zna da nisam normalna - rekla je Aleks.

- Da li se plašiš da te Dejan ne bi voleo, kad bi ti bila 100 posto svoja - pitala je Ivana.

- Sklonio bi se možda...On vodi računa da me koriguje da ja ne iznosim neke stvari za stolom, gde ćemo se raspravljati i onda ja počnem da se ponašam po tom šablonu koji je nametnuo. To nisam ja. Ja sam se za njega vezala i postalo je bolesno. Nekako, da bi on bio bolje, ja sam samu sebe izgubila - rekla je Aleks.

- Da li shvatate da vi u kući nemate prijatelja - glasilo je pitanje.

- Ja kažem, to što ona ume da kaže, to je toliko nenormalno i glupavo. Ona će i sebe uknaliti. Ja joj sinoć kažem da je neizvodljivo da za 15 minuta ti uradiš sve dok se ne ugase svetla. Ja kad je danas budim, ona meni kaže boli me stomak i tako to. Nju to non stop ne intresuje - rekao je Dejan.

- Njegov problem je to što on hoće, moram i ja. Razumi ti mene sad da mi nije dobro, ja sam tebe razumela - drala se Aleks.

- Ti sama sebi praviš problem - rekao je Dejan.

- Eto nemam prijatelje, da ne bi on sad skako i vikao da ja lupetam - rekla je Aleks.

- Ima ljudi koji ne komentarišu. Najviše pričam sa Mićom o Aleksandri, jer će ona jedino njega poslušati. Mogu ja njoj da pričam, ali dok joj Mića ne kaže, ona neće klimnuti glavom. Normalno, ima više poverenja u njega - rekao je Dejan.

- On meni kaže: "Jedva čekam da prođu ta tri meseca, videćeš". Vodi računa šta pričaš. On će sa mnom da bude nula dana posle rijalitija, ne zbog mene, nego zbog njega - prodrala se Aleks.

- Pa šta da radimo sada, koji ćeš ku**c sa mnom? I sad logično, koji ćeš ku**c sa njim? Lomljen i ovakav. Jedva čekam kraj rijalitija, svi me tumače - rekao je Dejan.

- A meni ne prati niko svaki pokret, ti mi isto tako pratiš sve i svaku reč - drala se Aleks.

- Neću da je demantujem, da ne bi drugi, koji nas mrze, bili srećni - rekao je Dejan.

