NIKAD TE NISAM VOLEO, OVO JE TRIP ZATVORENOG PROSTORA Car priredio Dalili HLADAN tuš, neće više da je vidi, pa joj spomenuo Dejana

Dalila Dragojević otišla je do izolacije kako bi porazgovarala sa Filipom Carem, pa je tom prilikom izbila svađa.

- Šta je, šta hoćeš - pitao je Car.

foto: Printscreen

- Ma daj, koje dolaženje, sa mnom si priču završila. Nemamo ti i ja šta da pričamo više - rekao je Car.

- Vidiš kakav si ti - rekla je Dalila.

- Kod mene ide do jednog stepenika, posle toga blok. Ja pošto sam loš, sačuvaću te od sebe u ovom odnosu... Da ja dolazim u sobu, ti u garderober, pa ja ovamo, ti tamo. Možeš naći papka sa kojim možeš tako, sa mnom ne možeš. Zadnju šansu sam dao i nikad više u životu svom. Vidiš kako si sa došla i prišla, e ja sam tako svaki put. Sad ja tebi kažem, ona tvoja, ko te je*e. Je l' nisam dobar, odoh. Nemoj mi stajati i gledati me tako - rekao je Car.

- Pa šta da ti radim sad? Slušam te samo - rekla je dalila.

- Ajmo, okret, prva i po gasu - rekao je Car.

- Ja ti priđem prva, pa si pun sebe - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Zadnju šansu smo ti i ja iskorsitili, majke mi moje, nema više. Izduvala si mi sve i jednu moždanu ćeliju. Nema više, neće mene niko je**ti u mozak, da sma se ja uvukao u pakt ovde. Niti ću te provocirati, ne samo tebe, nego nikoga. Ko me bude dirao, vratiću 20 puta više. Niko mi ne treba, sam. Ti si mene počela da korsitiš za svoje boleštine...Sa Dekicom svojim, pa gledajte ko će koga viđše sje**ti i ko je veća žrtva. Uhvatite se zajedno ti i Dekica, pa se borite, meni ne,. meni nećeš... Idi molim te, nervozan sam, okreni se, skini mi se sa kičme. Jedva čekam da izađem odavde i da te ne gledam više u životu. Prodala si svoj život i sve zarad ovoga - rekao je Car.

- Dobro, šta sam ja tebi uradila - pitala je Dalila.

foto: Printscreen

- To što ti želiš neke reakcije iz mene... Ja sam najnormalniji moguć. To što pričaš da sam ti ja sek***alni objekat i tako. Sve je to tako! Šta će tebi više takav čovek - pitao je Car.

- Nije mi jasno. Ja nisam za tebe rekla da si ti loš - rekla je Dalila.

- Rekla si da ti ne posvećujem pažnju, vreme. To može da se promeni? Ne može. Prvo nije bilo tako, drugo ne može. Nećeš imati jedan problem sa moje strane - rekao je Car.

- Zašto koristiš moju slabost protiv mene - pitala je Dalila.

- Tako si prefrigana, kvarna - rekao je Car.

- Uvek si me gledao tim očima, a i sad si u zabludi - rekla je Dalila.

- Ti i ja zajedno biti nećemo. Molio sam te da ne ulaziš u svađe i u rasprave sa ljudima i da pokušavaš neke loše stvari. Rekao sam ti da se udaljimo, umirimo, ima drugih veza i odnosa, daj da nađemo neki mir. Počeo sam sa tobom da razgovaram i delim sa tobom neke stvari, da pričamo o tome kako ćemo i šta ćemo napolju. Nisi me pitala ni jednom kako sam - rekao je Car.

- Uvek pričaš o tome. Nemoj da govoriš o tome da me boli ku**c - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Neću da te vidim na svojoj mapi - rekao je Car.

- Pa videćeš me - rekla je Dalila.

- E neću, Dejane Dragojeviću... Nemoj meni molim te - rekao je Car.

- Koliko si ti pun sebe - rekla je Dalila.

- Zamisli kako se osećaju ljudi koji se potrude da kupe i pošalju - rekao je Car.

- Nećeš me se rešiti nikad, gledaćeš me. Ti ne znaš ni šta sam htela - rekla je Dalila.

- Jao šta si htela, da me zagrliš o poljubiš, kako je to slatko. Po***em ti se u pozitivu - rekao je Car.

- Nisi me onda ni voleo - rekla je Dalila.

- Evo nisam, možda je i trip zatvorenog prostora. Vidiš da možeš bez muža i bez majke i oca, mogu i bez Dalile - rekao je Car.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 Ceca Ražnatović bez trunke šminke