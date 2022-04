KORISTIO ME JE ZA S*KSUALNE USLUGE, NIKAD GORE SE NISAM OSEĆALA! Dalila neutešna zbog SUKOBA sa Carem, otkrila šta ne podnosi

Sandra Rešić i Dalila Dragojević zatekle su se zajedno u pušaonici, pa je Dalila otvorila dušu o skandalu sa Filipom Carem.

- Odvratno se osećam, nikad gore u životu - rekla je Dalila.

- Još ja sinoć neki komentar, šta ispade bezveze, od - začuđeno je govorila Sandra.

- Ne može, ima te prebačaje i to je to. Mene to izjeda. 20 dana ja vodim politiku u svojoj glavi i izjeda me i jede. Kad mu kažem, on kaže da nije tako. Ne možeš kad kažeš da nekoga voliš, da ga tako šikaniraš. Ne znaš šta je ljubav, ne znaš. Nemaš odnosa da se pohvališ sa njim, ne postoji takav odnos. Stalno me laže, a onda kad prebaci, imam kao neke odnose. Ma, šta ti vidiš? Ne vidiš ti ništa. Baš onako kako sam rekla, se**ualne usluge, se*s i da te ne vidim ništa. Ja prešla sito i rešeto i vidi gde sam došla - rekla je Dalila.

- Svidelo mi se što si rekla da mu nešto ne da mira, ne da mu mira - rekla je Sandra.

- Šta je problem, što ti prebacim neke stvari? Nije mi normalno da imamo samo se*s, poljubi me i to je to. Ja nisam debil, znam kako se osećam posle toga - plakala je Dalila

- Je**mu mater, mu je**m - rekla je Sandra.

- Ja neću od sramote da pričam. Sanjala sam neku zmijurinu. Nemam ni za šta da se uhvatim, a da je pohvalno - rekla je Dalila.

- U pravu si za voće, da je bezazleno, ali moraš da razmišljaš da je iz kur**azije...Ti imaš pravo, ja sam i sinoć htela to da kažem, mislim da se osećaš uplašeno - rekla je Sandra.

- Ja nisam prestala da budem u strahu. Nisam srećna. Vidim da ne može da se promeni, vidim, nisam budala! Šta sam srećna, što jedem sa tobom ili imam intiman odnos? Tri dana sreće, pa onda dvadeset nesreće. Ti se brineš što nisam spavala 30 sati, a nisi se brinuo kad nisam spavala 30 dana. Gledam jutros, on jede i peva po kući. O kojoj griži savesti ti pričaš? Ma daj, molim te. To je potreba, iskoristi tu emociju, odraditi šta treba - rekla je Dalila.

- Ne zaje***aj sad i ti, nema potrebe da se spuštaš sada toliko - rekla je Sandra.

- Ma daj bre, Mina da dođe ovako, on je tu odmah, mogu ruku da dam...Muškarac labilan, labilnog karaktera, to je to, a ja sam se zaletela. Ja ne krivim nikog, krivim samo sebe. Za svaki prelazak preko greške i ne mogu na dalje da se isponižavam. Posle svega sam legla sa njim u krevet. Sinoć nije bilo uvreda, razumeš? Pobacao je igračke samo. Da nije bilo tog razbijanja, bila bi rasprava kao i svaka druga, bezazlena - rekla je Dalila.

- Il' da ga prihvatiš takvog sa prebačajima ili...- rekla je Sandra.

- Prihvati ga ti takvog, sa prebačajima, da strahujem kad će mu se šta desiti. Ja neću da se poredim ni sa kim. Zaboravila sam ko sam, ja ku**a nisam, ja prostitutka nisam. Ti si navikao tako, ja ne znam, tako nisam navikla - rekla je Dalila.

- Ne treba ni da se navikavaš na to, daleko bilo - rekla je Sandra.

