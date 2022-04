NE ZNAM KAKO STOJIM NA NOGAMA, GLUMIM JADNICU I ŽRTVU! Dalila ogolila dušu o vezi sa Carem, OVO joj je sledeći kroak! (VIDEO)

Drvo mudrosti pozvalo je Dalilu Dragojeveć u Rajski vrt kako bi porazgovaralo sa njom o njenom odnosu sa Filipom Carem.

- Kako dvoje ljudi koji se tako vole, se tako svađaju - pitalo je Drvo.

- Pa ne znam, jedino lepo je to što se nisu dogodile te psovke... On uđe u neke teorije, pa počne da priča o tome kako je pričao sa mnom osam puta. Pa "vau"! Ja sam u stanju da ga slušam i po sedam sati. Mi smo takve žene koje nikada nećemo imati sreće u ljubavi. Kad si njanjava, cici mici. Kad hoće da zameni sijalicu, pustiš ga, pa mu posle pet sati kaže:"Bravo ljubavi", iako bih je ja zamenila za dva minuta. Nemam pojma šta je. Toliko mi bude žao posle ovakvih rasprava, osećam se i loše i odvratno, pa se obučem, ali mi nije dobro. Sramota me je da se raspravljam. Kažem za sinoć, je l' moguće da moraš na medvede i slike? Nije dobro. On uvek meni može da prebaci da sam se vratila u onaj odnos. Nakon čega i šta se sve desilo? Onda u drugom momentu kaže da vidi moj napredak, a onda opet, ja sam loša. Šta ja treba da uradim da bi on bio srećan? Ja sam sve promenila. Moram imati trenutak svoje slabosti, pritiska i tenzije. Nisam Drvo dobro. Ja se vrtim tamo ovamo, on tamo peva, kao da ništa nije bilo, pa onda kaže da mu nije dobro po tri dana, nije istina. On bude dobro kad izbaci bes, ali to ne pokažem na način da se vučem kao slina ovde. Ja kad napravim retrospektivu, šta se sve meni izdešavalo? Pa, kad je to bilo? Haos mi je u glavi nisam dobro. Pa sad, pošto znaš da nisam dobro, onda noga u du*e, umesto da se potrudiš, ja sam tu, šta god da nas dočeka. On diže sidro za dva meseca - rekla je Dalila.

- Da li se tvoja ljubav prema Filipu gasi - pitalo je Drvo.

- Ne gasi se, nisam ja na on-of, ali se osećam loše. Kao da posvećujem svu svoju pažnju i fokus samo na njega. Zašto ja primetim neke sitnice, baš zbog toga što mi je fokus na njega, niko u kući mi ne intresuje. Ovo na kraju, vidim da ne može on da se promeni. On želi da je uvek u pravu, a ja smatram da sam ja u pravu i onda kad se pokosi...On je u stanju da priča 45 minuta i kad čuje da se ja ubacim, on će da se osvrne na to što sam se ubacila. Toliko mi se mota filmova po glavi, ne znam kako stojim na nogama. Ne valja kad plačem, ne valja kad plešem. Kad ništa od toga ne uradim, glumim žrtvu i jadnicu - rekla je Dalila.

- Koji je tvoj sledeći korak - pitalo je Drvo.

- Nemam ja nikakve korake, bitisaću tako tu. Ako budem mogla, gledaću da komentarišem neke druge situacije. Korake nemam. Ja ne mogu da sprečim da on nešto ne uradi, a da ga vučem za rukav, ja to nisam. On je pet dana zaredom raskinuo. Moja ženska intuicija me nikad nije prevarila. Koliko god da mi bude teško, neću mu dopustiti da mi priđe. On kad odvali nešto smešno, ja počnem da se smejem, koliko god da sam ljuta...Ispada mi da koristi sve što sam ja oprostila. Trudila sam se i dala sve od sebe, a na kraju kad zbrojim, čemu sedam meseci kidanja mojih živaca? Jeste smirio to za psovke. Kad je bio u odnosu sa dežurnom, spremao je i njoj. Tako da, ne znam šta bih rekla - rekla je Dalila.

- Dalila ja bih te nešto zamolio, ali bih voleo da porazgovaram sa Filipom. Da li možeš da ga probudiš da dođe - pitalo je Drvo.

- Jao čekaj... Zvaću ga, ajde idem da ga zovem, ali iznapu***aće me - rekla je Dalila.

