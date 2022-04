CARU SE VRATILE EMOCIJE PREMA MINI VRBAŠKI! Filip ponizio Dalilu, ona ZAJECALA NA SAV GLAS, donela KONAČNU ODLUKU! (VIDEO)

Dalila Dragojević je nakon nekoliko minuta ponovo prišla Filipu Caru, pa pokušala da mu objasni koliko je dobra za njega i koliko je srećan što je ima u životu.

- Idi od mene - govorio je Car.

- Neću - vikala je Dalila.

- Evo kažem ti 'MRŠ' - nastavio je.

- E baš sad neću kad mi tako kažeš - brecala se Dalila.

- Ništa ti loše nisam uradila - pravdala se Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ma daj mukice, ti si sva dobra, nikad ti ništa nisi uradila - kreveljio se Car.

- Pa nisam, bila sam dobra sa tobom, sam si kriv - govorila je Dragojevićka.

- Ja sam za sve sam sebi kriv - rekao je.

- Nećeš me se rešiti, ja sam dobra po tebe, ja sam najbolja za tebe. Ja sam nešto najbolje što je moglo da ti se desi -

- U krv ti je*em, a u život ti je*em, kakve ja šlagere slušam, šta je ovo - čudio se Car.

- Nisi naučio da te vole ovakve žene kao ja. Sinoć sam razmišljala, kako sam ja tebe ustvari sačuvala od mnogih stvari. Mnogo sam ti dobrih stvari donela! - nastavila je.

- Najbolja stvar je što si devojka koju si gledao postala tvoja - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ma daj molim te, prodaj maglu negde drugde, mani mene - molio je Filip.

- Meni ovo nije ponižavanje, to kada ja tebi priđem je sasvim u redu. Posle svih onih ponižavanja , ovo je najmanje što mogu - izjavila je.

- Ja nisam pseto kao ti, da mi varira raspoloženje iz minuta u minut. Gotovo je, prešla mi je čaša, gotovo - rekao je Car.

- Nemoj da pričaš ono što ne misliš - rekla je Dalila.

- Pusti ti mene - nastavio je.

- Ja samo hoću da me voliš - dodala je Dalila.

- Evo vratila su mi se emocije prema Mini sad u izolaciji - provocirao je Car.

- E to je već moguće - smejala se.

Dalila Dragojević je prišla Filipu Caru kako bi mu rekla da ne prihvata raskid, ali ju je on odbio, zbog čega je Dragojevićka završila u suzama i otrčala do paba, gde se požalila prijateljicama.

- Sedi pun sebe, ja mu ne trebam, naš odnos nije dobar, on će sad da radi na sebi, posvetiće se na sebi. Ne zanima ga niko, pa ni ja... Ja sam se ponizila po ko zna koji put, on mi kaže da sam mu prvi put prišla. Ali on kad je prilazio, ja sam ga prihvatila svaki put, a ja sam sad odbijena - kukala je Dalila.

- Sad se on inati, popustiće - dodala je Anđela.

- Ja sam se toliko isponižavala, zbog svega što sam mu prelazila, ovo je ništa.... Ne zanima me uopšte. Znaš kad vidiš da je neko pun sebe, ego mu je nahranjen - rekla je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da, ali će za par sati da mu fali da mu neko nahrani ego, pa će da krene da se svađa sa tobom i uvek sve isto - istakla je Đuričićeva.

- Neka... Pokušala sam sve... Da budem utvara da nekoga proganjam, neću - rekla je Dalila.

- Ne, iz mog iskustva, to ne donosi ništa dobro, ispadaš psihopata - rekla je Anđela.

- Što mu više prilaziš, on će više da bude pun sebe - dodala je Viki.

Kurir.rs/M.M.

