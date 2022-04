MOŽDA JE I MARIJA U VEZI SA NENADOM! Miljana Kulić ušla u crveno, poludela zbog pitanja GLEDALACA, objasnila zašto je sa Bebicom!

Miljana Kulić pobesnela je kada je dobila pitanje vezano za pare, pa je spomenula i majku Mariju Kulić.

- Da li si sa Bebicom zbog para i mama ti voli pare - pročitala je Ivana pitanje.

- Jesam, jesam. Svi mi porodično volimo pare. To su gluposti bre... Sve je moguće, možda i mama sa njim. Ja njega volim, ali on mene laže. Pričali smo danas iskreno o svemu, neka ljudi vide o čemu se radi, neka pusti klipove. Da mama voli pare ja ne bih bila ovde, klupko se nije odmotalo. Ta budaletina koja kaže 'mama ti voli pare', verovatno je sličan Ljubi i celoj toj priči... Ja želim samo normalan život, ali eto drugačije je ispalo. Novac mora da se stvara, ovaj iz rijalitija se brzo troši. Moja majka nije ni bila za to da uđemo ovde, ona je bila za to da se on pomiri sa ocem - rekla je Miljana.

- Svi mi volimo pare, ali ovo su gluposti. Mislim da je Marija samo srećna što nju neko poštuje i pruža pažnju. Ne bih se složila da Marija traži nekoga za Miljanu, kako bi joj donela pare. Nije koristoljubiva, nema to veze sa tim. Generalno, ovde niko nije verovao u priču koja se ovde plasirala od starta. Ne znam šta je tu istina, ali sam ga sinoć napala ozbiljno i shvatila da je on voli. Nema šanse da njemu neko govori šta da radi, on je jako tvrdoglav - navela je Sandra.

