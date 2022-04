DENIZ DEJM GAJILA SIMPATIJE PREMA DEJANU DRAGOJEVIĆU! Kontroverzna Slovenka otkrila sve, a evo čega se najviše PLAŠILA u Zadruzi!

Neko ko je od samog početka, ali i pre ulaska svojim stajlinzima i stavovima intrigirao javnost, jeste Slovenka Deniz Dejm. Ona je velelepno imanje u Šimanovcima napustila u nedelju, pa je i tom prilikom svojim stajlingom ostavila sve bez daha.

Kako ti se čini boravak u Zadruzi? Da li si ponosna na svoje učešće?

- Stvarno sam prezadovoljna sa boravkom u Zadruzi. Iznenađena sam pozitivnim komentarima i podrškom naroda. Iskreno, nisam se nadala takvoj podršci, jer sam ipak vrlo specifična i liberalna, ali narod me je stvarno prihvatio takvu. Pogotovo sam iznenađena sa brutalnom zaradom na "Onlyfans"-u, za koju je moj business manager rekao da je čak i bolja od onoga što smo očekivali. Pogotovo u mesecu januaru, zbog akcije sa Mihićem. Nadam se da ću sa zaradom investirati u jednu lepu nekretninu u Beogradu i Mihić ima otvoren poziv da dođe na kafu, ali pošto ne znam da je baš dobro skuvam, najbolje da je ponese sa sobom. Hvala Mihiću, nemoj previše da vređaš žene. Nadam se, da će i on imati svoj business, da se reši dugova...Ponosna sam na svoju iskrenost, iako me je možda koštala nekoliko glasova. Teško je tamo pričati sa ljudima koji lažu čime se bave, kakva je njihova sek**alna orijentacija ili imaju potpuno izmišljenu biografiju - rekla je Deniz za Pink.rs.

foto: screenshot Pink tv

Ko od zadrugara te je najviše razočarao, a ko te je pozitivno iznenadio?

- Najviše me je razočarao Zola, pošto sam ja u tu priču ušla željna za velikim atributima i dobila manje nego što sam očekivala. Najiskrenije, povredilo me je Sra*uševo vređanje iza leđa, za koje sam saznala od fanova, ali verovatno se mora oprati od javne prevare sa ne nedžentlmenskim vređanjem žena. Šteta, bili smo stvarno zanimiljivi humoristički tandem - navela je Deniz.

Intrigantna Slovenka je ovom prilikom otkrila da je gajila simpatije prema Dejanu Dragojeviću, ali da nije smela da se prepusti nekome ko je preživeo veliku traumu. Plašila se da će mu napraviti nešto gore nego što je Dalila Dragojević, za njegovu vezu sa Aleks Nikolić imala je samo reči hvale.

foto: Printscreen

- Imala sam ogromnu simpatiju prema Dejanu, ali nisam sebi dozvolila da uđem u priču sa nekim ko je proživeo takvu ljubavnu traumu. Plašila sam se, da bi mu možda ja napravila još više bolova od Dalile, što trenutno ne zaslužuje. On i Aleks su mi divan par, tako da sam tu simpatiju prosto bacila iz organizma - navela je Deniz.

Da li se kaješ zbog nečega?

- Žena od dva metara (sa stavom, stilom i stasom) ne trebaju da idu kroz život sa kajanjem - zaključila je Deniz.

foto: Printscreen/Zadruga

kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

02:02 Sale Luks dobio suvenir: Deniz mu u WC skinula gaćice