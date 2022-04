KARAMBOL U ZADRUZI! Car brutalno ponizio Dalilu, ona mu uzvratila ŽESTOKO: Ja PARE nisam uzimala, ti si bio U LUDNICI! ŠOK

Tokom porodičnog sastanka u Zadruzi, došlo je do prvog suočavanja Dalile Dragojević i Filipa Cara nakon što su, po ko zna koji put, raskinuli svoju vezu.

- Imala sam potrebu da padam na šarm. Ono što ne možete da kažete muškarcima onda kažete za njihove bivše. Više nisam u fazi da vidim da će se to nastaviti. Vidim samo sebe u ogledalu. Ljudi su mi objasnili kako treba da se ponašam u tim trenucima. Od danas gledam samo sebe i ne zanima me ko šta radi u kući. Ne vraćam se na to, više me ne interesuje. Ja radim sve transparentno, a ti radiš tajno! On mene više ne interesuje. "Poštedi me da ne ulazim u konflik", to mi je govorio. Gde je Dalila bila kada je bila u apartmanu, ti si se žalio za to. Ja sam ustala ovde da pričam o svojim promenama. Valjda su shvatili da je to moja ironija da je mene njega žao. Mene je previše sramota što se sve ovo desilo. Filip koji je poznat po je*činama i sad na osnovu mene ima težinu. Ne može da mi kaže da ne bih ja bila zanimljiva da nije bilo njega - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Evo, vrlo jasna situacija, ona se boji mene - rekao je Car.

- Ja nemam od čega da se perem. Nikada pare nisam uzela. Ja sam samo rekla da me je sramota što sam prelazila preko svega - govori Dlaila.

- Ja više sa ovom ženom slovo neću progovoriti - rekao je Car.

- Izađi napolje, ne želim te nikada više! Za mene si dno dna - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Gaduro jedna! Zlo ljudsko! Ja verujem da postoje ljudi koji mi se krste što sam sa tobom - rekao je Car.

- Ti si bio u ludnici, ne ja. Kapetan potonulog broda, napolje. Više me ništa ne zanima i neću da diram nekog dok me niko ne dira. Ako želite u klinč sa ludom Dalilom, nastavite - rekla je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

