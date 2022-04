ANĐELA PROGOVORILA O ODNOSIMA U BELOJ KUĆI: Otkrila šta je najviše boli kada je Mateja u pitanju, pa DONELA VAŽNU ODLUKU! (VIDEO)

Anđela Đuričić u Rajskom vrtu, otvorila je dušu i otkrila razlog svog neraspoloženja poslednjih par dana.

- Kako si? - pitalo je Drvo.

- Nisam dobro ovih dana, trudila sam se da budem srećna i nasmejala i onda je od nedelje sve drugačije. Primetila sam da su mnogi ljudi bili lažni i mene je to poremetilo. Mnogi samo gledaju sebe, naročito ovi trenutni parovi. Svi se bore za sebe, niko se ne drži zajedno. Zapetljavaju sebe u svojim lažima, mi smo sve vreme u zaveri. Ovde niko nikog ne voli... Ja sam se trudila za neki svoj odnos iako sam bila svesna da tu osobu nikada nakon izlaska neću videti - rekla je Anđela.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kakav je tvoj odnos sa Matejom sada?

- Korektan, stvarno više ne mogu. Odlučila sam da budemo prijatelji i da je tako najbolje. Što je najgore to baš i nije moguće, na moju žalost ja prema njemu imam emocije i ne mogu da podnesem da ga gledam sa nekom devojkom. Kada stojim sa strane, dobro mi nije ali ja nemam prava da zamerim bilo šta. Želim da se hladim od njega, teško mi je, ali od kad sam u Pabu mi je lakše malo. Sinoć sam otišla sa žurke, ko zna šta se desilo, ali saznaću svakako... Izbegavam ga koliko mogu, lagala bih sebe kada bih rekla 'nek radi šta hoće'. On nije bio neko ko se trudio da bude u odnosu sa mnom, drugačiji smo. Voli da bude neozbiljan, ne želi vezu i to je okej, ali je samo trebao da mi kaže. Ne mogu da lažem sebe, zato mislim da je ovako najbolje - govorila je.

Kurir.rs/M.M.

