JA TREBA DA KITIM NEKOG, A CVEĆE ME PODSEĆA NA LOŠE Anđela kroz suze o preminulom BRATU: Poželela sam da sam ja umrla umesto njega

Anđeli Đuričić novinar je postavio pitanje koje se tiče se nesrećnog slučaja od pre četiri godine.

Naime, njen brat poginuo je u saobraćajnoj nesreći o čemu je sada frizerka kroz suze govorila.

- Ja sam neko ko bitne ljude stavlja ispred sebe, pogotovo roditelje sa kojima sam ceo život. Shvatila sam da im se život raspada. Ne mogu da prihvatim da se nekome to dešava, a ne u mojoj porodici. Ja sam gledala da samo njima pomognem. Znala sam da je majci mnogo teško, mislim i tati je, ali sam znala da noćima gledam kako je mojoj mami - rekla je Anđela.

- Ja slabo pokazujem emocije. Bila sam u stanju da gledam u jednu tačku, tugujem, patim i razmišljam. Ne želim da moja majka gleda da plačem i da je teško. Ja puknem, trpeću par dana, pa ću da puknem. Dešavala mi se situacija da idemo negde, ja ne mogu da se sastavim sa sobom. Oni su pucali u tim trenucima, a ja sam bila trezvene glave, pa me je kasnije stiglo. Ja sam radila tada da bih pokazala da sam spremna da nastavim dalje. Naravno da je njoj najteže, majka je jedna i ona je neko ko rodi to dete. Gledala sam da ja ostanem hladne glave - rekla je Anđela.

- Dešavalo se da sam ja sebe krivila, tipa što ga nisam sprečila ili tako nešto. Sve je bilo normalno, pa sam stala da razmišljam da li sam ja kriva ili da li sam mogla da promenim. Niko nije kriv, ako je bilo suđeno, suđeno mi je. Lakše mi je da to prihvatim tako, nego da tražim odgovore na pitanja. Poželela sam da budem ja umesto njega, jer nisam mogla da gledam koliko joj je teško. Shvatila sam da dokle god postoje pitanja na koje ja neću dobiti odgovor, nema ništa od toga, bolje da se uhvatim za nešto što će mi pomoći. Da se nekome slično tako dogodilo nekome odavde, trčala bih za njima da im kažem da život ne staje i ne može da stane - rekla je Anđela.

- Ja sam najsrećnija devojka na svetu što sam imala takvog brata i želim svakome takvog brata. Vodim se rečenicom da Bog uzima samo najbolje. Dođe jesen, zima, kad se neki planovi ispunjavaju, ali nema, promenilo se. Ako smo nešto planirali, nije to to, jer nema te osobe. - rekla je Anđela.

- Rečenica koja me je ratužila jeste da gledaš njegove drugare koji se sada žene, a on to nije uspeo da doživi, nažalost - rekao je novinar.

P- a jeste. Ne volim cveće samo iz jednog razloga, samo iz jednog razloga, jer me ne podsećaju na lepe stvari. Umesto da bih ja sutra možda trebala da kitim nekoga, ja to cveće koristim u druge svrhe... Ja sam se ljutila na Dejana što ne ceni brata i to i ne ceni to što ima kod kuće, jer ja ne mogu da imam sada. To se ništa ne kupuje. Sreća je imati zdravu porodicu...Baš tu noć je došlo pitanje Dejanu, kada je njemu rođendan. Ja u tom trenutku razmišljam kako je njima u tim trenucima i baš tad kad ne želim da pričam o tome, stiže pitanje. Ja sam počela da plačem tada jer znam da oni gledaju, a ja ne želim da pričam, želim da ćutim - pričala je Anđela kroz suze.

