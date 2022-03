DALILA JE PONIŽAVALA, SAD JOJ GLUMI DRUGARICU: Sandra Čaprić osula po Dragojevićki, pa dala savet drugarici da je se KLONI!

Sandra Čaprić, bivša zadrugarka, otkrila je šta misli o rijaliti paru koji se sve ćešće svađa.

Ona se osvrnula i na Anđelino prijateljstvo sa Dalilom Dragojević, piše Pink.

- Iskreno i dok sam bila u rialitiju i družila se sa Matejom i Anđelom nisam se mešala u njihove svađe. Još i Tara kad je ušla, da ne bude da sam na nečijoj strani... Ali uvek sam bila za njihovu vezu. Međutim, posle njihovog drugog raskida, kada je ispalo da ga Anđela proganja i da je psihopata, bilo mi je krivo zbog toga. Još su je izbacili iz kreveta bez njenog znanja. A to je uradila Dalila, koja je sada njena najbolja drugarica... I tada je ustala i rekla da ne zna ni da se ljubi i iznela dosta stvari kako bi je ponizila. Meni je Anđela pričala jedno, ali demantovala je sebe samim tim da se njoj (Dalili) sada poverava u vezi Mateje. Tako da, ako ona misli da joj je ona drugarica, da joj misli dobro i da priliči da se sa njom druži, da menjaju garderobu i najbolje su sada... Da li zarad kadra, ne znam, ali ona zna najbolje. Za mene je to laž i grozim se na lažna prijateljstva - istakla je Sandra.

- Između Mateje i Anđele mislim da nešto nedostaje. Bolje da ostanu drugari jer je Mateja rekao da ne oseća ništa. Ne znam zašto forsirati nesto, ako ne može, a za sve je potrebno dvoje. Za dosta stvari ih koče ih kamere i Anđela je stavila do znanja da ne zeli ni intimne odnose pred kamerama. Ako je ljubav prava i ono što je Mateja rekao da bi takvu devojku ženio, to će se napolju znati. Zatvoren je prostor, njih dvoje se lepo slažu, provode vreme zajedno, jedu zajedno i prijaju jedno drugom. Ljudi vani misle da je to veza ako sa nekim provodiš vreme, zagrliš se, poljubiš u obraz. Bolje tako i da ostane, nego da se vređaju kao prethodnu noć, ko je kome šta ponudio ili ko je koga iskoristio. Ne sumnjam da će oni rešiti to vrlo brzo i to samo jednim dobrim razgovorom - smatra pevačica.

