DALILINA MAJKA U BEOGRADU TUŽILA FILIPA, HUSO ANGAŽOVAO ADVOKATE! Mujićevi se udružili protiv bivšeg zeta: Slomio bih mu vilicu!

Otac Dalile Dragojević Huso Mujić, prokomentarisao je skrivene poruke koje je Dejan Dragojević navodno slao Dalili, pa otkrio da je njegova bivša supruga Emina Mujić pokrenula sudski postupak protiv Filipa Cara.

On je za Telegraf Jetset rekao kako posle Emine i on planira da tuži Filipa.

- Emina je bila u Beogradu i tužila je Filipa. Saglasan sam sa tom odlukom. I ja sam angažovao advokate i spreman sam da ga tužim ukoliko iznese još jednu uvredu na moj ili Dalilin račun. Advokate sam angažovao još kad je Dalila tražila iz Zadruge da ga tužimo, ali mi je produkcija rekla da je to povukla - rekao je Huso pa obrazložio zašto želi da pravdu potraži na sudu.

- On vređa mene i članove moje porodice na televiziji koju gledaju milioni ljudi kao i moja porodica. Lako je njemu posle vređanja da se pravda kako je sve to rekla "luda glava" dok je ljuta. On je neuračinljiv. Onom dečku je slomio vilicu, ko zna na šta je spreman. Ne želim da rizikujem da se danas-sutra sretne sa mojom familijom i eto belaja - kaže on.

Na pitanje da prokomentariše poruke koje je Dejan navodno pisao Dalili, Huso je rekao:

- Ja mislim da te poruke piše i podmeće Miki iz Kupinova. Sumnjam da je to istina. Ja bih najviše voleo da je istina. Ne bih imao ništa protiv da dođu, da rade i da grade šta hoće ovde - istakao je Dalilin tata.

Huso se dotakao i nedavnog raskida njegove ćerke i Filipa Cara.

- Ona bi se sutra pomirila da može, ali neće on. Ne razumem zašto se toliko ponižava. Ne mogu da je gledam dok plače onako, čim joj suze vidim promenim kanal. Jedino mi je drago što su je moje reči malo osvestile pa sad vidi da sam u pravu - rekao je Huso.

