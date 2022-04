DALILI SE SVIĐA ANĐELO, DALEKO JOJ LEPA KUĆA! Car neće da čuje za BIVŠU, Dragojevićki će pasti roletna kad sazna za OVO! (VIDEO)

Filip Car je na poziv Drveta mudrosti stigao u Rajski vrt gde je otvoreno progovorio o odnosu sa Dalilom Dragojević nakon raskida. On je iskreno progovorio i o njenom odnosu sa Anđelom Ranković koji je i više nego prisan poslednjih dana.

- Kako si, Care? - pitalo je Drvo.

- Dobro sam nema ništa novo - rekao je on.

- Ja sam primetio neku novu situaciju između Dalile i Anđela - reklo je Drvo.

- Rekao sam da bi se ona kao i ja prepustili u neke druge odnose, to je ona, nije to ništa čudno. Bolje da je tako nego da stvara neke probleme, samo Bože daj zdravlja. Samo da ne bude neko teranje inata, neka ide ona nekim svojim poslom, meni samo bitno da se ne ogrešim. Poslednji put me je strašno uvredila, to gledam da izbegnem. Daleko joj kuća bila. Sve ovo što ona priča, ja mogu da preookrenem za sekund. Ti Drvo znaš šta ona priča sa strane, ja nisam ni iznenađen. Uvideo sam mnoge stvari pre kraja veze, ona mene ne može da iznervira. Ja tu više ne vidim nikakav prostor, zato sam je i ostavio - pričao je Car.

- Ja sam nju stvarno voleo, ali sam osetim da ume da bude loša. Ja sam je voleo, ali ne vredi, kada vidiš da je loše, beži. Ja sam sada stabilniji nego što sam bio. Donja glava da me navede sada na nešto, ne pada mi na pamet... Neka ide svojim putem, neka bude sa Anđelom i to je to. Raskid je dobro doneo i meni i njoj, momak joj se sviđa, druži se, ja se više družim. Sada sam tek svestan svega - pričao je Car.

- Da li ima još nešto zanimljivo u kući što bi želeo da mi ispričaš - pitalo ga je Drvo.

- Pa, nemam, mislim da je ovde džungla, što se tiče Miljane i Bebice nisam dobar sa njima, nisam mogao da pređem preko nekih stvari. Ona je prva opsovala moju porodicu. Ovaj njen... Zola šta da radi, on je sa njom prošao sve i svašta, on se odvoji, ona mu ukrade stvari, svašta nešto. Kaže bolesna, neka ide da se leči. Bebica neće da vidi decu, zlostavljao ženu, ne priča sa ocem. Ne znam, takvu vrstu homosapiensa nisam nigde video. Mensur isto, kaže jak, ma daj pokaži na delu, steraj tu malu u sto pi*di materini... - pričao je Filip Car.

