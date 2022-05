ŠOK, ZADRUGARIMA PUŠTEN SNIMAK GDE ANĐELO PLAČE ZBOG DALILE! Svi su ga osudili, a evo kako je on reagovao! (VIDEO)

Zadrugari su imali prilike da vide razgovor Dalile Dragojević i Filip Car iz izolacije, gde pričaju u svom odnosu, ali i gde ona priznaje da joj je krivo što Anđelo Ranković ne može da joj oprosti izdaju koju mu je učinila.

Prvi je dobio reč Anđelo.

- Kad smo nas dvoje pričali o svemu, krivo mi je što je ona to uradila, jer ne mogu da pređem preko svega. Ona je tad plakala, baš je plakala, ona mi je tad videla pune oči suze. Bilo mi je krivo što mi se dešava da mi se ona baš dopada, a treba da mi radi razum. Neraščšćeno je. Da se ovo nije dogodilo, oni bi se verovatno već pomirili. Ona njega volim s druge strane ne želi da bude s njim. Prijalo joj je nešto sreće, odnosno ja. Ja sam uplovio o druženje, flert i muvanja, gde se prešla granica. Jasno je da se vole i on isto voli nju. Pitanje je kod njega na koji nalin bi mogao da pređe preko ovoga. Kad bi bio siguran, lakše bi prešao. Voleli bi da može sve da se raščisti i da budu zajedno i da nema frka - pričao je on.

- Sebe si predstavio kao levo smetalo koje plače zbog nekoga ko flertuje i muva se - rekao je Milan Milošević.

- Ona je baš plakala i bilo joj je baš krivo. Gledam nju koja plače, naravno da mi je krivo. Rekao sam da nije treba da izda mene. Izdala je moje poverenje i zato ne želim da budem sa njom u vezi. Govorili smo da nećemo ući u vezu - nastavio je Anđelo.

- Bože me sačuvaj, tek sad me je sramota njega (Anđela). Ovo je idiotski. Ako je Dalila ovako ležala pre nego što je Car skočio na nju, zar to nije zov prirode? - govorio je Đedović.

- Video si kako sam ležala sve vreme, to sam posle krenula na sunčanje. I ništa nije smešno - odbrusila je Dalila.

- Da, za smeh je. Oboleli ste od ovoga ili onoga, pa ćemo da plačemo nad sudbinama vašim... Vi se j*bete 4 puta za noć, pa posle ovaj slepac plače. Nemojte me sprdati, najbolje da ću da plačem za Anđelom, koji plače za Dalilom... - govorio je Marko.

- To je bilo zbog izdaje, a ja nisam shvatila da je situacija toliko ozbiljna... Tek nakon što sam uradila tu stvar koju sam uradila i videla njegovu reakciju, shvatila sam da je bio ozbiljan - dodala je Dragojevićka.

- Onda se dečko dobro držao do sada da ne pokaže svoje ludilo. Čovek plače zbog Dalile na televiziji... - nastavio je Đedović.

- Bilo mi je krivo, pričali smo o svemu - pravdao se Anđelo.

