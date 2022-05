SANDRA I ĐEDOVIĆ ŽESTOKO OPLELI PO DEJANU DRAGOJEVIĆU: Ubeđeni da je PROMENIO VERU, nisu ga uopšte ŠTEDELI! (VIDEO)

Sandra Rešić i Marko Đedović su se osamili na posebnom delu velelepnog imanja u "Zadruzi" i počeli priču o Dejanu Dragojeviću koga nisu ni malo želeli da štede.

foto: Printcsreen/Zadruga

- I oni koji te voli znaju da si kriv, nije isto, možeš ti to da poistovetiš ali to veze sa mozgom nema, narod kome on priča je video sve, pritom ne sluša, šta će on da priča jer je rekao da je i voli i ne voli. To više niko ne sluša, skontao sam ja šta je uradi. Sa Aleks je bio vamo tamo i posle toga je najlakše bacati koske, Mensur je posle toga sa onim postupkom. Ja sam ljut na njega, to ću mu reći napolju, posle je Mića to iskoristio jer ima neku fetističku potrebu da brani i napada neke ljude, on misli da to tako treba. Pusti ti tu priču, prestavljaš mi se kao prijatelj, a vamo. On je kao na nekoj pravoj strani da je protiv prevare i protiv ovoga i onoga. Ja sam rekao da se ne breca na čoveka ako je prešao u neku veru, šta je sa njim bre, neka ga pusti. Prvo se ovaj neizjašnjava po tom pitanju, a svi znamo šta je. On je njega odvukao vamo posle sastanka, sećaš se, ispitivao ga o promeni vere, rekao je Mikiju da će da ga vodi na Ostrog da će krsti, ali to mora on da iskaže želju. To je boleština teška, to je isto da teraš Miću na silu da se je*e sa muškarcima, razumeš?! Ako on iskaže želju, ona hoću i da budem kum i da krstim i sve. Ali to je kada uzmeš kumstvo onda prihvataš svoje grehe idi u pi*ku materinu - pričao je Marko Đedović.

- Da goriš u paklu, baš vala - dodala je Sandra Rešić koja ga je pomno slušala.

- Ja sve znam i vidim, ja sam na njega generalno ljut jer ne smeš da igraš rijaliti sa nekim ko ti je prijatelj. On da mene proda? Ne sme to da radi, kada bude zreo i normalan ovo će mu biti normalno, ali dok su loši, ja ne mogu da im budem dobar. Oni se fasciniraju mojim ponašanjem, a sa njima je ljude sramota da sednu napolju! Sramota ljude! Ovo je okej dok su loši i nedovršeni ljudi. Onda ja sednem dole sa njim, i kažem da ga ne pitam i neinteresuje me. To su stvari ličnog izbora - pričao je Đedović.

Kurir.rs/M.M.

