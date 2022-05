ALEKSANDRA NE ZNA NA ČEMU JE SA DEJANOM: Požalila se na dečka, pomenula Dalilu, a ovako on priča o njihovom ODNOSU I SVADBI! VIDEO

Drvo mudrosti je pozvano Aleksandru Nikolić u Rajski vrt gde je otkrila svoje želje i planove za svadbu sa Dejanom Dragojevićem.

Aleksandra je potom prokomentarisala aktuelna dešavanja iz Bele kuće.

- Nisam baš dobro. Desile su se ružne stvari između mene i Dejana, kriv je i on i ja. Sinoć me kanali za stolom, stavi mi do znanja da između nas neće biti ništa. Kada legnemo ja ne mogu da zaspim, on mi kaže da hoće da me ljubi. Meni ništa nije jasno, ono u utorak nije za džabe. Ja ne volim kada me kulira i kada je bezobrazan, ja sam njemu dubila na trepavicama, a onda on glumi da je bitan, kao došao je. To mene ispomera, umesto da mi objasni da je pogledao, osetila sam razliku ponašanja u Amidžiju i ovde. Ja njemu sve objasnim lepo, a on bude ironičan i sarkastičan, ne želim to i neću te stvari da radim. Stižu mi negativna pitanja, on menja ploču da nema budućnosti. Ja sam samo sebi naudila, sve preuveliča i pravi dramu - pričala je Aleks i progovorila o svadbi:

foto: Printscreen/Zadruga

- Zahvalna sam što ću dobiti frizuru, sve je super. Uzeli su mi i mere. Moram da ti kažem da me iznerviralo i to što je Dejan sinoć rekao da očekujemo neočekivano, šta to znači? Ja više ne znam šta će biti između nas, ja njega volim i mi smo u vezi, nisam sa njim zarad rijalitija, a on kaže da očekujemo neočekivano. Ja ću biti prava mlada, vesela i sređena, pa šta bude biće.

Da li se bojiš da Dejan ne ukrade Dalilu sa venčanja?

- Ne, sve i da želi, ne bi on to uradio. Čudna mu je situacija da se ženi kada i bišva za nekog drugog. Možda ga vraća na neke dane. Sa njim nikada ne znam na čemu sam - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako komentarišeš drugi par?

- Nemam lepo mišljenje, ne verujem u tu ljubav. Anđelo, Ana, Sanja, nema tu ljubavi, ima strasti ali od njih neće biti ništa. Neprijatna mi je situacija, ali šta da radim... Ne znam više, ja maštam o tome da Dejan i ja izađemo zajedno, nema strpljenja za mene, ne znam da li imao budućnost. U bunilu sam - pričala je Aleks.

Dejan Dragojević je nakon Aleksandre Nikolić stigao u rajski vrt, pa otvorio dušu o pripremam za svadbu i svom odnosu sa Aleks, a onda se dotakao i drugog ljubavnog para koji će se venčati u nedelju.

- Meni nije prvi put, ovakvo iskustvo nema niko. Moje venčanje nije bilo ovako, samo je bila svadba... Drago mi je, jedva čekam svadbu, Aleks je stalno neraspoložena, mislim da će biti super - počeo je priču Dejan.

U kakvi ste odnosim vas dvoje sada?

- Ne znam, trudi se da me ignoriše, ne znam kako da ti opišem. Ne znam šta je u pitanju, nešto je koči, ima sumnju. Jedino da se obesim, ne znam šta da radim. Mi problem nemamo, samo eto to - rekao je on.

foto: Printscreen/Zadruga

Šta misliš kako će izgledati svadba?

- Imam tremu, mislim da će biti ludilo mozga, ne mogu da dočekam. Ne znam kako će to biti i kako će izgledati.

Da li možemo da očekujemo da ćeš ukrasti drugu mladu?

- Ne, pre bih skočio u bazen... Možda se posvađam sa Aleks, ko zna - rekla je on.

Kurir.rs/K.Đ.