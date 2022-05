U ROKU OD 5 DANA JEDAN POLNI ORGAN, PA DRUGI! Zola izabrao Miljanu za NAJNEČASNIJU osobu, nastao karambol u Beloj kući! (VIDEO)

Zadrugari moraju da biraju između najčasnije i najnečasnije osobe u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Stefan Karić je reč dao Sandri Rešić:

- Ja uvek navodim Đedovića i Anđelu. To su ljudi koji su pokazali da su iskreni i da ne muljaju, ntii petljaju. ovoga puta ću da izdvojim Stefana Karića. Što se nečasnih tiče, to će biti Miljana Kulić, to mi ne liči na nju.

foto: Pritnscreen

- Najčasnija je Anđela, iskrena je i nije loša. Stefan je dobar, Ša i Anđelo. Što se tiče nečasnih, ima ih dosta, ali ja ću da navedem Zolu. Miljana je bolesna a ona se igra sa njom. On se igra sa njom da bi je ponizio - rekla je Dija.

- Po meni je Irma počtena i časna, sa stavom i karakterom i ima svoj stav. Što se tiče nečasnih osoba to je Miljana. To je sve bilo u roku od dvadeset dana. U roku od pet dana, jedan polni organ, pa onda drugi i tako u krug. Treba biti tako jak i sposoban i treba da znaš da barataš sa tim! - rekao je Zola.

foto: Pritnscreen

- Nečasni su za mene Mima i Gruja na prvom mestu. Gruja je kući ostavio ženu i dve male devočice koje zbog tebe ispaštaju. Časna osoba je Mensur, to nije mogao da istakne jer je bio sa mnom - rekla je Milica kratko.

- Ja ću navesti Miljanu kao nečasnu osobu. Samo sra*e pravim. Za časne ću izdvojiti Marka Đedovića - rekao je Gruja kratko.

- Dobar dan, ja ću navesti Karića. A što se tiče nečasnih, nemam koga, ali ću staviti tu Nikolu Grujića Gruju - rekao je Mensur.

foto: Pritnscreen

- Jedan jedini, od svih zadrzgara, Stefan je neko ko je častan. Stefana svi vole. Kao da je u mom društvu bio, ispao je lojalan i odnan i častan prema meni. Ne mogu da verujem da neko toliko vređa kao Viktorija i staviću nju - rekla je Matora.

- Želim da se izvinim svima, pre svega. Za mene je najčasnija osoba Anđela i najnečasnija je Milica Veselinović - rekla je Mima.

- Ja bih navela Zolu kao nejnečasniju osobu i ljudskoh odrona - rekla je Nevna Savić.

- Najnečasnija osoba je Stefan jer je prevario suprugu i izložio decu javnosti. Gruja je častan i pokazo je da je veran i dobar. On je najčasniji, svaka ti čast - rekao je Dejan.

- Boli me ku*ac više, neka svako kaže šta hoće. Na žalost, uradio sam to javno i ja ću da plaćam za to - rekao je Gruja.

- Bebicu ću da nevedem, njegovo po našanje mi je nekako najponižavajuće. Tvoja rpomena je evidentna. Imaš napolju devojku koja te čeka i hoću tebe da izdvojim i to je to - rekao je Mateja.

Kurir.rs/I.B.