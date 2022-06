BIĆEŠ LOŠA MAJKA, K*RVA SI, ODRON I LJUBAVNICA! Zadrugar nikad niže udario na Mimu i njen MORAL, ona skoliča kao oparena! (VIDEO)

Zadrugari su za crnim stolom izneli svoje mišljenje o Marku Osmakčiću i Milane Mime Šarac, koji su nominovani.

Dino Dizarević prvi je dobio reč, i tom prilikom oplepo o Mimi.

- Što se Marka tiče, nemam šta da kažem niti želim. Što se Mime tiče, ja moram i mogu da pohvalim tvoj instagram. Ona ima najbolji sada - rekao je Dino.

- Kad bi znali kakav ima Ana Spasojević - dodao je voditelj.

- Što se tiče Mime, rekli su o njoj dosta njih, njeni postupci su takvi kakvi su, mi nemamo neki odnos. Imali smo nekada nešto, to se i zaboravilo. Grujo i baba su to samo zapamtili možda. Ne bih puno ni komentarisao, imam loše mišljenje o tebi zbog svega. Mislim da si loš čovek, bićeš loša majka, a i loša si ljubavnica. Mislim da si napolju kurava, nemaš obaraza, ni stida... Ovo što radi sa Grujom, nije prvi put, napolju je radila mnogo lošije stvari, ono što je Gruja radio sa njom, to je ona radila napolju. Mislim da si odron - pričao je Dino.

- Ja tebe neću da vređam, ti si ovde najveća pederčina. Šta je tebi bilo u glavi, prst u du*e i ostaolo to samo pederi mogu da misle. To je moje mišljenje, ja neću dalje ulaziti u raspravu - rekla je Mima.

- Šaljem Marka - dodao je Dino.

- Drago mi je što je Dino potvrdio priču da je gej - nastavila je Mima.

- Mima je mene vređala ovde, dok je ona bila ljubavnica, ja smatram da ona sve što kaže ne misli da nema loše mišljenje. Sačuvaću Marka, smatram da je mnogo kvalitetan momak - bila je kratka Nevena Savić.

