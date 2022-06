BLUD, NEMORAL I GADOST SU MOJA PROŠLOST! Viki ogorčena na sebe zbog odnosa sa Osmakčićem: Otkako sam ABORTIRALA ništa me ne dotiče

U toku emisije "Uspomene zadrugara" Ivana Šopić dala je reč Viktoriji Mitrović kako bi prokomentarisala svoje uspomene.

- Šta da kažem, to je moja neka daleka prošlost. Blud, nemoral, bizarnost, gadost, ogavnost. To je to, ne bih da budem gruba. Što se tiče tog nekog dela, a ono iz Rajskog vrta sa Mirom je sadašnjost i budućnost, a ovo ostalo me ne zanima.

foto: Printscreen

- Je l' se kaješ za svoj odnos sa Markom - pitala je Ivana.

- Ne kajem se sad za odnos kao odnos, rekla sam da mi je to prolazna faza. Sve je to bilo obostrano, ali kada sam ja u ponedeljka abortirala, ništa me ne dotiče - istakla je Viki.

Kurir.rs/I.B.