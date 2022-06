CAR SKLOPIO SVE KOCKICE: Dalila me ne voli, ubedila je 100 ljudi da je to istina! Onako pleše sa 2 trake preko S**A, a meni LOŠE!

Filip Car i Lazar Čolić Zola razgovarali su o Dalili Dragojević.

Car je otkrio Zoli da je ubeđen da ga Dalila ne voli.

- Prevarila mene i sto ljudi da mene voli, daj Zola molim te. Žena koja me voli, dozvolila je sebi da pleše onako sa one dve trake na si**ma, a vidi mene da sam ja u ku**u. To su priče za laku noć... Ja dok sam bio racionalan, rešavao sam drugačije. Neko ko je napravio onakve stvari, pa dozvoljava sebi da onako pleše pored momaka sa kojima je bila povezivana ili u braku. Znam ja šta su žene koje vole i kako se ponašaju - besneo je Car.

- Nema takvih žena više, znam o čemu pričaš - dodao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Hoće li da je psujem ili da idem drugoj, pa da bude jadna? E nećeš! Deset dana pred kraj sam shvatio igru, nećeš dobiti ni jedno, a ni drugo. Kad izađem nappolju, nema žena. Avantura, avantura, ozbiljno, ozbiljno... Šta sam ja doživeo, da priča na njenim uspomenama o bivšima, da se na mojim posvađa sa bivšim mužem, a na njegovim plače - rekao je Car.

- Napravio sam od sebe indijanca koji nema karakter i obraz - rekao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Napravio si kad si je psovao i sve to, to ti ne treba, to je moje mišljenje - dodao je Zola.

- Žene kad shvate da mogu, one samo rade. Nevena kad je osetila da može, išla tamo sa Krletom. Ova kad je osetila da može, išla radila sa Dejanom šta joj se pi**i htelo, a kad ne može, plače - rekao je Car.

