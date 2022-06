KAD ON ODLUČI, TO JE KRAJ Dalila se slomila kad je pričala o NJEMU, progovorila o budućnosti sa Carem, a njen bivši muž je ŠOKIRAO

Dalila Dragojević dotakla se oca Huse Mujića, što je totalno slomilo Dragojeviću i prolila je more suza.

- Ja očekujem da će da dođe Ljuba i njen Mirko - govorila je Dalila. - Je l' bi volela da vidiš oca? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne bih volela, ne mogu da se tek tako susretnem sa njim. Najviše bih volela da ga vidim, to je logično. Ja ne vidim dane - rekla je ona.

- Je l' ćete ti i Filip biti zajedno u Beogradu? - pitao je voditelj.

- On je rekao da će da ga dočekaju prijatelji, mene moji, pa da se posle čujemo. Ko zna da li ćemo da izađemo zajedno? - odgovorila je Dalila.

- Plašim se susreta sa mojima, kako izgledaju i kako su sve prebrodili. Danas mi ceo dan prolazi tako da mi se javio taj strah. Svašta mi se dešava u glavi. Ja sam juče pala psihički, ali sam se digla. Ljudi kao u meni da vide jačinu, pa očekuju da sam ja uvek jaka. To je sve bio moj odbrambeni mehanizam. Ja sam arogantna ljudima, pa kad me upoznaju kažu da nisam takva. Imala sam malopre sa Filipom neku raspravu. On ustane danas, ne priđe mi da me zagrli i da me poljubi nego prva rfečenica bude "O čemu pričate?". Ja posle toga odem, on me zove da zapalimo cigaretu. Rekao mi je da treba da uzemo stan i da treba zajedno da kupimo stan. Ja sa njim ne bih uzela ni žvaku. Ja njega napolju nisam upoznala. On mene ubeđuju da je napolju drugačiji, a ja se vodim tim da je napolju možda još gori. Moj život je uvek bio organizovan, zato me je i strah da započen život. On se naljutio i krenuo da priča za Mensura i Milicu, pa skočio čovek jer ja ništa neću da slušam. Juče ustaje i hvali me, a onda mi sinoć prebaci da on priča o bivšoj ljubavi tako - pričala je Dalila.

- Bila si iskrena rekla si da ti je bilo lepo u braku i on je rekao da ceni što taj iskaz nisi menjala - dodao je Darko.

- Naravno. Ja ne mogu za vezu sa Filipom da kažem da je sjajno i bajno. Ja imam osećaj kao da on želi da se takmiči sa mnom. Treba da prestane da me gleda kao svog neprijatelja. On kao da ima strah od ostavljenja i da će njega neko da prevari i zezne. Ja nemam sigurnost i ništa da se osetim zaštićeno. Ja se ne vidim ni da odem na more sa njim, ni da započnem zajednički život. Mene stvari ubijaju, jer ja šest godina nisam bila slobodna. Normalno je da me strah - nastavila je Dragojevićka.

- Da li te je iznenadilo što je Dejan rekao da sa Husom ne želi kontakt?

- Nije me iznenadilo. Ja sam se osećala čudno, bilo mi je sve lepo, a nisam razmišljala. Mene je samo pogodilo što se moja porodica nije ogrešila o njega. Verujem da je moja mama komentarisala, uvek je takva bila. Ne verujem da je moj otac mene uvredio, možda me je više grdio na početku, jer ja znam kako on gleda na sve ovo. Nije on dao materijal da može da ga osuđuje. Dejan je takav. On kad odluči da se reši odnosa to je kraj. On je sa svojom porodicom završio, a ne sa mojom koja mu ne znači ništa. Ima pravo da ne želi kontakt. Ko sam ja da sudim o tome? Nije on potreban mom ocu, potrebna sam mu ja - govorila je Dalila.

kurir.rs

Bonus video:

06:11 DALILIN OTAC HUSO MUJIĆ OGORČEN: Ako se razvede zbog ljubavnika mrtva je za mene! ZAVILA ME U CRNO