VRATILO MI SE SVE ŠTO SAM URADILA DEJANU! Dalila priznala da ju je stigla KARMA, svesna da se OGREŠILA o bivšeg muža! (VIDEO)

Dalila Dragojević sela je sa Markom Đedovićem i sa njim je porazgovarala o svemu šta joj se dešava u rijalitiju.

- On meni u spavaćoj kaže kao da mogu da pričam normalno sa drugim osobama, a ja sa njim ne mogu. Vidiš, Miki mi kaže:" On hoće samo on da priča" - rekla je Dalila.

- Nisi osoba koja je histerična - rekao je Đedović.

- Nisam ja takva, on me pravi takvom. Rekla sam mu da mene ne može da poistovećuje sa drugima...Vidiš, njih boli ku**c. Slušam Dejanovo izlaganje i šta ja mogu, da spustim glavu. Doživela sam slične stvari kao i on, što se tiče nekih situacija. Spusti glavu, to je ono što je trebalo od početka da radi. To mi jeste Filip govorio, ali nisam mogla da se obuzdam u tim momentima, jer sam mislila da hoće da mi uzdrma vezu...Vidim da nisam dobro i da nije dobro...Ja kažem Filipu, mene stiže sve ovo sa Dejanom, što sam bila odvratna, pa sam mu zato rekla da pazi da ga ne stigne ovo što on radi mene - dodala je Dragojevićka.

- Ja sam rekao ono što je realnost - rekao je Marko.

- Znaš šta mi kaže još: "Ti si jutros mogla sa Markom da pričaš, a sa mnom nisi"

- Isto tako možeš da mu kažeš da ja sa tobom normalno pričam - rekao je Đedović.

- Nema šta, mora da izdržim koliko god se odupirala - rekla je Dragojevićka.

