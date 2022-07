NIJE IZDRŽALA: Minu Vrbaški gledalac pitao za ljubavni život, a ona PROLILA SUZE i to pred BIVŠIM! (VIDEO)

Anđela Đuričić, Mina Vrbaški i Mateja Matijević zajedno su gostovali u emisiji, kada su pokrenute teške teme.

Naime, Mina je čak u jednom trenutku zaplakala zbog veze sa Matejom. Anđela je prva počela svoje izlaganje o Mateji sa kojim je, takođe, bila u vezi.

- Ja sam ušla sa ciljem da se poslovno ostvarim i da ostanem na javnoj sceni. To sam uvek isticala i to zaista i mislim. Nastaviću u smeru u kojem sam već i išla. Otvoriću salon, koji sam već planirala. Trudim se, od kad sam izašla, pored salona, ostavim i neke druge stvari. Postoji još nešto što će biti jako brzo realizovano. Smatram da je jako bitno da devojke imaju cilj i da budu poslovno ispunjene. Čast je znati i zaraditi sa svojih 10 prstiju. Nadam se da ću biti na dobrom putu, ako ovako nastavim da radim. Mislim da ću biti žena koja će dobro doprinositi i da postanem dobra majka u nekom periodu, kroz par godina. želim da budem primer svojoj deci sutra. Bili su meni moji roditelji primer, jer sam videla kući kako može da se zaradi časno i popšteno - pričala je Anđela.

- Da ste pratili sve odnose, bilo bi vam jasno. "Ne mogu da verujem da ti neko ne odgovara..." Ne mogu da verujem da me bilo ko pita. Zbog čega mora bilo ko da mi odgovara? Ja ne klapiram zašto nešto mora da bude za ceo život, ne mora! Ponašam se u skladu sa svojim godinama - dobacio je Mateja.

- Moraš da shvatiš da ti vreme prolazi. Mina, neću da kometarišem modu, to je na nivou. U gornjoj zoni maksimalno. Interesuje me jedna stvar, tvrdo si odlučila, da si došla da pokažeš svima ko si i šta si. A što si to sebi dozvolila kada si rekla suprutno? - rekao je gledalac.

- Pa, ne znam - rekla je Mina.

- Ti padaš na emotivnom planu, što tako? To ti smeta - rekao je gledalac, a Mina počela da plače.

