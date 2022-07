MINA VRBAŠKI IZNELA TAJNE ZADRUGE: Njega vidi kao pobednika, ova učesnica je PRAVO ZLO a niko to ne zna! Jedini pravi PAR su ONI!

Mina Vrbaški napustila je petu sezonu rijalitija "Zadruga" dve nedelje pre samog finala, i iako je to sve iznenadilo, ona u razgovoru kaže da je tako nešto očekuvala jer se dosta primirila u odnosu na ranija učešća.

"Ja sam druga osoba, to je evidentno. Promenila sam se. Mislim da sam sazrela, sada drugačije gledam na neke stvari. Nisam više ona lujka koja skače, svađa se na prvu loptu, naučila sam da me masa stvari ne zanima, a samim tim ni ne dotiče, pa ne moram da reagujem" Kažu da te je ljubav prema Mateji zapravo promenila? Pa, vidiš, moguće je", rekla je Mina.

foto: Printscreen/Zadruga

Jeste li zajedno? Kako ste se razišli zapravo?

- Čekam da prođe finale, da sednemo i porazgovaramo na miru o svemu. Ja osećam prema njemu jake emocije, znam da je takva situacija i sa njim. Meni je lepo, osećam se opušteno, spokojno, srećno. A čekaj, hoćeš da kažeš da te, otkako si na slobodi, niko nije muvao? Ma vidi, ne znam ko da se pojavi, da stane ispred mene, ne vidim, niti me interesuje. Ja ti kažem da sam se promenila, ti mi ne veruješ. Čula sam se i sa njegovom mamom, porazgovarale smo. Imamo podršku njegove porodice i moje majke. Sve ide kako treba. Srećna sam.

Veliku pažnju je izazvao tvoj odnos sa Mensurom. Kakvo je sada tvoje mišljenje o njemu?

Ma, ne zanima me ni najmanje. Ni on ni Car. O bivšima sve najbolje, znaš kako se kaže. Eh sad... A plakanje na "Zadrugoviziji", razne situacije sa obojicom? Ljudima je to bilo zanimljivo da gledaju i komentarišu jer smo bili u vezi, pa ih je interesovalo kako će oni ili ja reagovati u nekim situacijama. Meni je bilo najbitnije da Mateji objasnim neke stvari, da on zna šta je istina, da se ne upeca na neke provokacije jer mi je do njega stalo. Ostali šta kažu, i šta misle, zaista me ne interesuje. Ja samo nisam želela da moja veza trpi zbog raznih teorija zavera, spekulacija i loših ljudi. Mensur i Car su prošlost i tamo su ostali. Želim im sve najbolje u životu. Ni jedan ni drugi nemaju neke lepe veze u rijalitiju. Mensur sa Milicom - stalno haos, kao i Car sa Dalilom. Misliš da je to karma? Ne bih rekla da im se karma dešava, ali je sve sa razlogom i sve je moguće. Pa, zvali mi to karma, sudbi- na, da li je Bog namestio, na ljudima je da sude. Nisam u fazonu da hoću da se svetim, ali ni da žalim.

Šta misliš, da li će Dalila i Car ostati zajedno posle rijalitija?

Ma, njihov odnos se neće završiti dobro. Mnogo mi je žao Dalile. Dala je 100 posto emocija, ostavila muža, sve je dala, iskrena je, maksimalno se žrtvovala. Ona će najgore proći. Žao mi je, treba da izađe u realnost, bliži se kraj. Znam da joj sigurno nije svejedno zbog porodice, okoli- ne, javnosti. A cela ta žrtva - ispostaviće se da je bila uzaludna.

foto: Printscreen/Magazin In

Ti si jedna od retkih koja je ne osuđuje zbog javne prevare...

- Pa, ko sam ja da osuđujem nju? Ja sam pravila najveća s*anja u životu. Ja ne bi trebalo ni da zucnem. Smatram da svi u životu imamo pravo na greške i snosimo posledice zbog svega. Nijedan muškarac ne može da se nosi sa mojom prošlošću, a ja sa 22 godine mogu sa svim i svačim, ma daj. Samo se izner- viram. Kad je trebalo da prokomentarišem taj čin, jesam, ali sad ja nekom da morališem, stvarno ne mogu. Da li je po tvom mišljenju onda Dejan tu žrtva? Ispada da je Dejan žrtva. Izdigao se iznad svega, nema potrebe da ga neko sad žali. Žalili smo kad je trebalo. Stali na njegovu stranu, našli mu se. Hvala bogu, oporavio se. Svoj je čovek, odrastao, shvatio je neke stvari, na- šao devojku, novu ljubav. Zna da priča, da napadne druge, svaka mu čast.

Šta misliš o njegovoj vezi sa Aleksandrom?

- Podigla se frka nedavno zbog toga što je pričala za frizera, probala je da se opravda, to nije istina. Lagala je. Ona je pričala o bivšem dečku. Ona i dalje voli tog bivšeg. Pre samog ulaska u rijaliti kod prepone je istetovirala slovo N, a on se zove Nikola. Mislim da se ona samo super igra u rijalitiju.

foto: Printscreen Zadruga

Kako ti se čini Zola otkako nema Miljane u rijalitiju?

Zola otišao na 101 posto, poludeo je načišto, dobio je sindrom Miljane Kulić. Izjavljuje emocije Viktoriji. Mislim da se pogubio skroz, ne zna šta radi. Ko je zapravo Viktorija - žrtva ili razuzdana devojka i samohrana majka? O njoj bolje da ne pričam svoje mišljenje jer je jako loše. Ja sam je u početku razumela, podržavala, ali više nije tako, daleko od toga. Ne dopada mi i se. Ozbiljan folirant, posrala se po svemu. U ponedeljak abortira, u utorak tverkuje, fuj! O njoj sve najgore. Nadam se da će se posle rijalitija opametiti, ako ne zbog sebe, onda zbog porodice.

Jesi li ispratila morbidno bežanje Marka Osmakčića iz rijalitija?

- Osmakčić je kralj, on ga živi samo tako. Ja nikog ne mogu da osudim. On je lud, nenormalan i meni je to okej sve dok je njemu okej. Miki se dosta promenio, utihnuo.

- Karić je meni najjači. On je najbolje iskoristio rijaliti za uspeh. Našao je ljubav, prošao sve, izgradio se, komentator je. Drago mi je što mi je on prijatelj i ponosna sam na to.

foto: Printscreen/Instagram

Šta se dešava sa Grujom i Mimom?

- Oni su mi crtani film, za kokice i posmatranje. Nema tu ništa od njih. Dve lajsne, nju boli kurac. Kad se bude završio rijaliti, ona će da ga živi 200 na sat.

Je l' se voli tamo neko od parova onda?

Samo smo se Mateja i ja voleli, to je bilo iskreno. Okej, i Sandra i Anđelo, ali je to tek početna faza. Poznajući njih verujem da će nastaviti odnos i u spoljnom svetu i da će to biti jedna lepa priča. Komentarišu da je njihova veza fejk jer kako je moguće da se posle toliko provedenog vremena tamo smuvaju teko dese- tak dana pre finala... Kod njih su te emocije bile i pre prisutne, ali je Sandri bilo teško da se upusti u taj odnos. Nas dve smo očima komunicirale i sve mi je bilo jasno od starta. Drago mi je što se opustila i prepustila emocijama.

foto: Printscreen/Zadruga, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Šta misliš o Irmi?

- Irma je budaletina. Ja bih stavila kadar na njenu facu, da ljudi vide realnost. Psihopata, bolesna, nenormalna, mučenica. Vređa sve redom, ponižava. Ona je u rijalitiju najveće zlo, samo što to gledaoci nisu zaključili tako. Katastrofa je u svakom smislu.

Ko po tvom mišljenju pobeđuje u ovoj sezoni?

- Dejan, zbog svega što je proživeo, što mu se izdešavalo, mislim da će on biti prvi.

foto: Printscreen/Zadruga

