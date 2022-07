OTKRILA SVE ŠTO ZANIMA JAVNOST! Mina Vrbaški priznala U KAKVOM je odnosu sa Ša, a evo da li čeka Mateju u FINALU Zadruge!

Mina Vrbaški i njena mama Ivaa prokomentarisale su njeno učešće u "Zadruzi 5".

- Spavam ja... Prve dve, tri godine nisam spavala. Super je. Ove godine je bila nikad bolja! Da je bila ovakva od početka, verovatno bi bila godinama još u rijalitiju. Sve je dobro, nikad joj ništa nisam zamerala - rekla je Minina mama.

- Ako je njima lepo, meni je još lepše. Mateja je super dečko - rekla je Ivana.

foto: Printscreen/Premijera

Ono što je mnoge zanimalo da li će Mina sačekati Mateju po izlasku iz "Zadruge".

- Bilo je sve u redu. Čekam još malo kraj, da izađe, pa ćemo da vidimo. Razdvojili smo se malo zbog tih nekih drugih stvari, pa ćemo bideti šta i kako ćemo. Mi imamo dogovor neki - rekla je Mina i dodala:

- Mislim da će kad izađe biti sve kako treba.

I Minina mama je priznala da nije imala nikakvu bojazan kada je njen odnos sa Mensurom u pitanju.

foto: Printscreen/Premijera

- Ne, ja znam da Mina nije imala više nikakvih osećanja prema njemu i nisam se uopšte brinula. I stalno se potencira da ja nisam bila za tu vezu, ja samo nisam podržavala takav odnos koji su imali, a inače nema šta ja da podržavam i ne podržavam - rekla je Ivana.

- Imala sam potrebu da neke svoje greške ispravim. Smatram da u odnos sa Matejom kad sam ušla nisam više imala šta da pričam o Mensuru. Nekako mi je neprijatno više i da pričam o njemu jer mislim da sam za tri meseca rekla sve - rekla je Mina.

Mnogi su se pitali da li će Mina nakon ulaska u rijaliti obnoviti ljubav sa Mensurom Ajdarpašićem.

- Ne, ne! To je završeno i ja nemam nikakve dileme. Isto i drugi treba da znaju da ja njega više ne volim i nemam nikakva osećanja prema njemu. Što se tiče Milice, meni je ona top! Sad otkad su razdvojeni, ona je meni otkriće i mislim da će u "šestici" pokidati - rekla je Mina Vrbaški.

Juče je Nenad Aleksić Ša objavio fotku sa Minom, a zatim otkrio da spremaju pesmu koja će biti hit. Mina Vrbaški otkrila je nešto više i o njenom odnosu sa reperom, ali i njegovom bivšom devojkom Tarom Simov.

- Ja sam sa Ša stalno u kontaktu i on i Tara se nisu pomirili. To su nagađanja. Ja znam koliko mene Ša voli koliki mi je prijatelj. Mi se znamo 7 godina i znam da sam mu preča nego ona(Tara). Ja znam da ona mene ne gotivi i ne zanima me ona uopšte - istakla je bivša zadrugarka.

Pored toga što jedva čeka da Mateja izađe iz rijalitija i da nastavi gde su stali, otkrila je i da mu traži pesmu.

- Tražim mu sad neku pesmu dok je on tamo, ali videćemo kad izađe. Bila sam u kontaktu sa Mašom, sa njegovom mamom. I mama zna koliko sam strepela šta će da mi kažu njegovi. Ali je ona meni rekla "Ma sve je super, nema šta mi tebi da zamerimo" - rekla je Mina.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

