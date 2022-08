HAOS UŽIVO U EMISIJI! Zola se uključio i dao dokaz da se POMIRIO sa MILJANOM, zvala ga da dođe, pa zapretio Mariji i Bebici

Marija Kulić i Nenad Macanović Bebica govorili su o Miljaninom zdravstvenom stanju, a u jednom trenutku u emisiju se uključio i Lazar Čolić Zola, koji je otkrio da se čuo sa Miljanom koja je u bolnici.

- Dobro veče, kraj telefona Lazar Čolić Zola, javljam se u ulozi Zolandera. Pozdrav Mariji. Imam pitanje za njih. Bebicu bih pitao, pošto me je zvao na telefon da ne uznemiravam, da li je uznemiravanje to što pričam sa njoim dnevno pola sata - upitao je Zola.

- Zola, to nije istina, ti je zoveš u ranim časovima, uznemiravaš je - rekao je Bebica.

- Imam dokumentovano. On je mene zvao, rekao da joj ne smetam, samo sam je pozvao da pitam kako je - rekao je Zola.

- Zola, u 6 sati rano, dok je u bolnici, nema potrebe da je zoveš. Nema potrebe da je zoveš i da kvariš njenu sreću, vraćaš je u prošlost tokom ove teške situacije - rekla je Marija.

- Ne znam koliko je srećna, rekla mi je da želi da živim sa njom. Ja sam sve snimio, jer sam se opekao više puta. Poenta priče je da ja nju nisam uznemiravao. Poslaću taj snimak gde pričamo na video-pozivu. Ja sam njoj rekao da se meni desilo tako nešto ona bi mene drugi put sahranila, rekao sam joj da sluša majku. Pitao bih nešto Mariju, šta treba da bude motiv jedne majke da se pojavi na televiziji a ćerka joj je u takvoj situaciji - rekao je Zola.

- Motiv je da ona mene vidi, čekala je nedelju da me vidi da sam dobro. Ona se brine da li sam se lepo našminkala i sredila. Drugi razlog je poštoivanje koje ja imam prema ovoj produkciju jer su mnogo učinili za moju Miljanu, ja bih se uvek našla njima, da nekom treba moja krv, bubreg, tu sam. Kada sam videla koliko su mi svi pomogli nakon što se Miljani sve ovo desilo. Miljana je bila kritično prošle nedelje, samo tada nisam mogla - rekla je Marija.

- Njih dve se mogu videti negde drugde, osim na televiziji. Videli ste sada koliko su ljudi fer prema vama, a vi niste bile dobre prema njima. Došlo vam je iz du*eta u glavu. Drago mi je što sam se uključio - rekao je Zola.

- I meni je drago, Zola. Toliko mi je drago što čujem tvoj glas. Toliko da sam zaboravila da postojiš - rekla je Zola.

- Zvao sam jer si zaboravila na mene, pa da se malo prisetiš - kazao je Zola.

- Miljana mi je poslala poruku da joj joj pošalješ račun na koji može da ti uplati novac jer nisi uplatio struju, da više ne živiš po hotelima - rekao je Bebica.

- Ma, on je za mene obična sprdnja. Ivana šaljem sada tebi odmah snimke, nikada srećna nije bila nego kada je razgovarala sa mnom. On govori da je ja uznremiravam, a njoj je jako drago bilo jer sam je pozvao. Neka bude da sam ja za sve kriv. Marija, da li misliš da bi se ona meni javila, da se meni desoilo scve kao što je njoj - upitao je Zola.

- Ivana, meni je glupo zbog nje da šaljem dokaz da smo se čuli, ali ću ti poslati. Želim samo da se ne govori kao da ja nju uznemiravam, ona je za mene prošlost, mrtva za mene. Skakala je do plafona kada me je videla - rekao je Zola.

Zola je zatim poslao deo razgovora i to onaj gde ga Miljana zove da dođe u goste kod Bebice i

- Dođi u goste kod Bebice i mene - rekla je Miksi. - Možda me vidi tamo, možda će mi j*bati mater - nastavio je Zola. - Dođi kod Bebice i mene u goste - nastavila je Kulićeva.

- Doći ću. I tako... - dodao je Čolić. - I tako... To ti je život, nekome majka, nekom maćeha - dodala je Kulićeva.

Zola je potom zapretio Mariji i Bebici i otkrio da se ponovo čuo sa Miljanom.

- Ako gosti budu dobri večeras, više delova neću slati, pošto me je Miljka sad zvala i rekla da nema problema da pošaljem sve dokaze. Da ne bude da ja nju uznemiravam, kao što me je napao njen dečko. Ja se izvinjavam javno što sam je pitao kako je i pružio podršku, to je ljudski - dodao je Zola.

