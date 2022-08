ŠOK ISPOVEST FILIPA CARA: Bivši zadrugar progovorio o BURNOJ prošlosti, pa priznao: BIO SAM OPTUŽEN ZA PLJAČKU BANKE!

Domaća javnost već dve godine upoznata je sa likom i delom kontroverznog Filipa Cara iz Crikvenice, koji je u rijalitiju "Zadruga" stekao ogromnu popularnost.

Car je sada rešio da ogoli dušu i stane na put spekulacijama, te se osvrnuo na brojne negativne natpise o njemu.

- Moje detinjstvo nije bilo baš najsjajnije. Stramputica - od dobrog dečaka do mladog buntovnika sa iskrivljenom ideologijom desila se u fazi detinjstva, kada su mi roditelji upali u finansijsku krizu, pa ja "pametan" počeo da skitam. Okruženje i ta adrenalinska zavisnost doveli su me u velike probleme i okršaje sa zakonom, već u jako ranom detinjstvu - počeo je priču Car.

- Zadruga mi je mnogo odmogla, ali i mnogo pomogla! Stvarno sam naučio da nije život jedan dan i da sutra postoji. Ja nikad nisam bio kriminalac, niti išta slično. Te naslove što su pisali kojekakve o meni, meni je to smešno. Bio sam za neke stvari optužen, kao na primer za pljačku te banke, ali ja to nisam ni učinio, nego. Jednostavno, ako ne platiš na mostu, platićeš na ćupriji . Stvari koje su prošle nekažnjeno od strane zakona naplate se onda kada nešto nismo uradili. Jedna rečenica jednog starog mangupa u zatvoru ostala mi je duboko urezana - plaši se onoga što nisi učinio, ono što jesi, za to si spreman i da odgovaraš - prisetio se bivši zadrugar.

Kako kaže, žao mu je što davno nije poslušao savete svog oca Franja, a kako kaže, iskreno želi da se u potpunosti promeni i otpočne zdrav, miran, porodični život.

- Ja sam uvek bio nestašno dete, i dan danas kad sam u totalno drugom svetu imam problem sa tom svojom buntovničkom, burnom crtom. Zato često upadam u probleme u ljubavnim odnosima. Mnogo mi je drago što moj život sada nije niti sličan onome nekada, jer ja nikada i nisam pripadao takvom životu. Žao mi je što nisam pošlusao oca kada je govorio: "Uči školu, Filipe". Sve probleme sa zakonom sam rešio, dokazao svoju nevinost, a za neke stvari snosim uslovne kazne i dan danas. Sve u svemu, sve je to život. Nadam se da cu se popravit i postati zreo čovek vrlo brzo, a vole bih da se ostvarim i kao roditelj, znam da bi me to totalno promenilo.

