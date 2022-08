DEČKA SE ODREKLA, ALI KOLA NE MOŽE: Jovana prisvojila Karićeve stvari, bivšu zadrugarku odale društvene mreže! (VIDEO)

Raskid Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića i dalje je glavna tema. Misica se jedno vreme povukla iz medija i nije želela da daje bilo kakav komentar o njihovom raskidu, a poslednjih dana često kači storije koji se mogu povezati sa njenim osećanjima prema njemu.

Danas je okačila stori iz automobila koji joj je Stefan poklonio pre ulaska u rijaliti, što znači da mu i dalje nije vratila sve stvari.

foto: Nenad Kostić, Profimedia

Jovana je sada objavom na društvenim mrežama iznenadila sve. Naime, ona je objavila sinimak iz automobila koji joj je Karić pokloni pred ulazak u rijaliti i time dokazala da mu vozilo nije vratila uprkos tome što su raskinuli.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Stefan je u emisiji "Narod pita" priznao da ga je Jovanino ponašanje "ohladilo":

- Jednostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš - rekao je Stefan.

