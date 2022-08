STEFAN PADA U ZABORAV? Misica tugu za Karićem leči u izlascima, a bivšeg dečka od SLAVNE pevačice ŠMEKA, isplivali dokazi!

Nakon iznenadnog ljubavnog brodoloma, veliki su izgledi da će Jovani Ljubisavljević, bivšoj učesnici "Zadruge", ponovo zasijati sunce na polju ljubavi.

Ljubisavljevićeva je izbegavala noćne izlaske punih deset meseci, koliko je Stefan bio u "Zadruzi", međutim bolni raskid rešila je da lakše prebrodi u društvu, među ljudima, a u jednom noćnom klubu nedavno je upoznala Bogdana Srejovića, beogradskog ugostitelja, inače bivšeg emotivnog partnera folk zvezde Cece Ražnatović. Varnice su, kako priča izvor, sevnule "na prvu".

- Jovanu smo svi konačno nagovorili da malo živne, ništa neće postići niti će joj biti bolje ako samo sedi kući, u četiri zida. Počela je malo da se kreće po gradu, prija joj da je među ljudima, ali i pažnja drugih muškaraca - počinje priču izvor blizak Ljubisavljevićevoj.

- Nedavno je u jednom izlasku upoznala i Bogdana Cecinog. Zapravo, on je prvi nju primetio, šmeknuo je, stalno je tu po gradu. Razmenili su nekoliko pogleda i osmeha, a onda joj je prišao da se upoznaju. Popili su piće, kratko su pričali, dvadesetak minuta i to je to, ništa specijalno. Ali odmah se osetila neka energija, ponovo sam na Jovani videla onaj osmeh, e sad videćemo šta će biti - kaže izvor, a da su se zaista konektovali jasno je i na Instagramu.

Iako to ranije nije bio slučaj, Jovana i Bogdan su se zapratili na društvenoj mreži Instagram. Ima li vatre gde je i dima i hoće li ovo poznanstvo prerasti u ljubavnu romansu, ostaje da vidimo.

Podsećanja radi, Bogdan Srejović u žižu interesovanja javnosti dospeo je zahvaljujući Ceci Ražnatović, sa kojom je bio u emotivnoj vezi. Isprva su svi govorili da Ceca pored Bogdana blista kao nikada pre, zajedno su išli na javna mesta i porodična okupljanja, međutim tačku na emotivnu vezu stavili su početkom februara ove godine.

