NJENE STVARI SU JOŠ U NAŠOJ KUĆI! Osman Karić otkrio šta se desilo te NOĆI kad su raskinuli Stefan i Jovana!

Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević stavili su tačku na svoju dvogodišnju vezu pošto ga je ona uhvatila u prevari.

"Nažalost jesmo raskinuli, tako je najbolje za oboje. Nisam prevario Jovanu, ali je tačno da je ona pronašla poruke koje sam razmenjivao sa drugom devojkom. Od toga je krenulo, ali to nije razlog našeg rastanka. Ja sam posle rijalitija prolupao. Ne mogu da kažem da je više ne volim, ali mi treba život bez pritiska. To dopisivanje je bilo iz hira, mene je njeno ponašanje ohladilo jer je po mom izlasku iz Zadruge stalno postavljala neka pitanja, te zašto ovo, te zašto ono. Ja nisam mogao da joj pružim sve što je očekivala, i prosto ne mogu da budem sa nekim na silu", kaže Stefan, a njegov otac Osman priznaje da je izenađen ovim što se desilo.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

"Ja sam za taj raskid čuo kad i svi drugi, kada je Stefan to javno rekao u emisiji. Nisam znao pre toga, ali sam video po Stefanu da stvari nisu čiste. Sumnjao sam da je došlo do nekih svađica, ali baš raskid mi nije pao na pamet. Iskren da budem, bio sam zatečen. Žao mi je, ali se i nadam se da će se usijane glave ohladiti pa će samim tim doći do pomirenja. Jovana je izašla sa Stefanom to veče, ali se nije sa njim vratila. Stvari i garderoba su još tu kod nas u kući. Razloge svađe i to ko je slao poruke, a ko išao u barove, ne bih komentarisao. Jednostavno, njihovim svađama nisam prisustvovao, pa ne želim ni da ih komentarišem. Ja sam rekao Stefanu: Ako je voliš, svim silama gledaj da se pomiriš, ako ljubavi nema, nikad je neće ni biti. Ljubav se desi ili ne, ljubav nema pauze. Ljubav kad nestane, sva vrata se zatvore, pa i srce", rekao je Osman,

