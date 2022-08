PRVO OGLAŠAVANJE JOVANE LJUBISAVLJEVIĆ POSLE RASKIDA SA KARIĆEM! Ostavio ju je čim je izašao iz Zadruge, a ona sada poručuje OVO!

Stefan Karić po izlasku iz "Zadruge" rešio je da ostavi Jovanu Ljubisavljević, koja je proteklih deset meseci živela u njegovoj kući na Zvezdari.

Ona je napustila Karićev dom, a na temu raskida nije želela da govori.

Šuška se da je Jovana često na mestima na kojima se nalaze i njen bivši dečko Luka i njegova devojka, kao i da ona novoj izabranici svog bivšeg šalje poruke kojima je uznemirava.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

Ona je sad otišla korak dalje, pa je na storiju objavila pesmu "Boginja" sa nastupa Milice Pavlović.

"Ubija me taj tvoj ukus loš, što i pored Boginje bi još. Ma duguješ mi suze, krv i znoj, ti bi da ti budem samo broj, ma nemoj", pevala je ona, ali se tu nije zaustavila, već je bivšim momcima posvetila još jednu pesmu, koju je objavila na storiju:

foto: Printscreen

"Prodao me jednom to je dovoljno. Provereno spava sam, provereno nema plan, istu grešku ponavlja", pevala je nekadašnja zadrugarka.

Inače, Jovana i dalje nije obrisala zajedničke fotografije sa Instagrama sa Stefanom, dok je on to odmah učinio.

foto: Printscreen/Instagram

"Jedostavmo me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš. Nisam ispoštovao ono što je želela. Nisam mogao da joj pružim sve što je očekivala. Ja nisam navikao da budem sa nekim na silu", pričao je Stefan o raskidu sa Ljubisavljevićevom.

Kurir.rs

