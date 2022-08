ISPLIVALA PORODIČNA FOTKA Ovo su roditelji Misice sa kojima se baškarila kod Karića u vili, evo kako su nekada UŽIVALI! (FOTO)

Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić nisu se razdvajali nakon izlaska iz "Zadruge 4", međutim vest da je ovaj par raskinuo iznenadila je mnoge.

Naime, Stefan je odlučio da bez svoje lepše polovine uđe i u "Zadrugu 5" i tamo provede 10 meseci, a za sve to vreme, Jovana je ostala da ga čeka u vili njegovog oca na Zvezdari.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

Jovana je za to vreme redovno na svom profilu na Instagramu pružala Stefanu neizmernu podršku.

foto: Printscreen/Premijera

Osim toga, delila je i detalje iz privatnog života, pa je tako jednom prilikom objavila fotku na kojoj pozira sa Stefanovim ocem Osmanom i maćehom Kristinom, a tu su bili i njeni roditelji, majka Alekandra i otac Saša Golub.

Ona je tada stala u sredinu kao prava domaćica i nije skidala osmah sa lica dok je pozirala sa svojim najbližima, a iza njih mogao se primetiti raskoš i sjaj luksuzne Karićeve vile.

foto: Printscreen/Instagram

Ono što je takođe tada bilo primetno jeste da su svi bili dobro raspoloženi i da je sve izgledalo kao da Jovanina i Stefanova veza ide u ozbiljnijem smeru, međutim pre samo par dana Stefan je u emisiji "Narod pita", izjavio da je njihovoj ljubavi došao kraj.

- Jedostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš - rekao je Stefan za Pink.

Kurir.rs

Bonus video:

06:40 Stefan Karić: Plašio sam se da li će me Jovana čekati