KURIR EKSKLUZIVNO SAZNAJE Misica PROGANJA bivšeg dečka, želi da ga vrati po svaku cenu, a njegovoj devojci šalje PRETEĆE PORUKE!

Bivši zadrugari Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević zapoceli su svoju ljubav pred kamerama rijalitija "Zadruga", međutim, njihovoj romansi je došao kraj. Iako su postojali svi izgledi da će vezu krunisati brakom, do toga ipak nije došlo.

Vest da su Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević stavili tačku na njihov odnos sve je šokirala, a svakim danom sve više izbijaju na površinu problemi koje su gurali ispod tepiha.

Karić je prvi istupio u javnost sa pričom o raskidu, te je tom prilikom priznao da ga je Jovaninom ponašanje ohladilo, kao i da se dopisivao sa drugim devojkama.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje od dobro obaveštenog izvora, ovi razlozi nisu jedini zbog kojih je stavljena tačka na romansu. Naime, kako tvrde izvori bliski porodici Karić, Jovana se po svaku cenu trudila da vrati bivšeg dečka Luku, kojeg je ostavila zbog Stefana Karića.

- Misica je odlučila da se po svaku cenu pomiri sa Lukom. To nas je isprva šokiralo jer je ona pretstavljala vezu sa Stefanom kao bajnu, te nam je svima delovalo da će pokušati da sa Karićem ispravi krive Drine, ali je njoj očigledno bolna tačka Luka. Počela je da se ponaša kao psihopata. Javlja se Lukinoj devojci i šalje joj preteće poruke. Svi se pitamo šta je ona umislila. Ali tu nije kraj bizarnostima. Ona se non-stop pojavljuje na mestima gde i oni. Raspituje se kod svih živih za njega. Devojka ih konstantno uhodi i špijunira, nije ni čudo što ju je Karić ostavio - kaže izvor i nastavlja:

- Njegov otac i maćeha nisu mogli više da je trpe, samo su joj popakovali stvari u kese i bukvalno je izbacili napolje.

Stefan je u emisiji "Zadruga-Narod pita" javno priznao da je njegova veza s Jovanom pukla.

- Jednostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš. Nisam ispoštovao ono što je želela. Nisam mogao da joj pružim sve što je očekivala. Ja nisam navikao da budem sa nekim na silu - rekao je Stefan na Pinku.

Kurir.rs M.K

