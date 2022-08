NAKON SKANDALOZNOG RASKIDA, USLEDIO ŠOK POTEZ: Karić ostavio Jovanu misicu, a onda joj zadao ZAVRŠNI UDARAC, fanovi u neverici!

Nakon što je na vezu sa Jovanom Ljubisavljević definitivno stavio tačku, Stefan Karić ne želi da ga išta više podseća na nju.

Ubrzo je posle raskida obrisao sve zajedničke slike sa doskorašnjom devojkom, posle čega je isto učinila i ona, a naredni potez stavio je do znanja svima, a naročito njihovoj zajedničkoj podršci, da ga Jovana više ne interesuje.

Stefan je bez razmišljanja otpratio Jovanin nalog na Instagramu jer, po svemu sudeći, više ne želi da bude upućen ni u jedan segment njenog života, a isto su prošle i brojne zajedničke fan stranice.

Podsećanja radi, Karić je nedavno, u emisiji "Narod pita" priznao da je na vezu sa Jovanom definitivno stavio tačku.

- Jedostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš. Nisam ispoštovao ono što je želela. Nisam mogao da joj pružim sve što je očekivala. Ja nisam navikao da budem sa nekim na silu - rekao je tada Stefan.

